به گزارش خبرنگار مهر، اکبر توسلی صبح یکشنبه در جمع اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: بوشهر برای توسعه، نیازمند سرمایه گذاری است و در جوامع توسعه یافته بکارگیری سرمایه‌گذاران در بخش‌های مسکن، گردشگری و شهری لازمه ایجاد آرامش و رضایت شهروندان است.

وی با بیان اینکه رویکرد شورای پنجم شهر بوشهر مبتنی بر حمایت از سرمایه‌گذاری در شهر خواهد بود بیان کرد: باید در تمامی حوزه‌ها، بسته‌های سرمایه‌گذاری کوچک و بزرگی تعریف کرد و از همه روش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: در زمینه‌های ساخت هتل، پروژه‌های مسکونی، تجاری و گردشگری، پروژه‌های مربوط به حوزه های خدماتی مانند بازیافت و پارکینگ طبقاتی و . . . از ظرفیت سرمایه‌گذاران استفاده کنیم.

توسلی افزود: ۱۳ کیلومتر نوار ساحلی در بوشهر فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاری است که ما هم‌اکنون وارد فاز مطالعاتی نوار ساحلی شدیم و در زمینه ایجاد پلاژ، پارک آبی، آکواریوم، اسکله تفریحی و شهربازی می‌توانیم شاهد تحولات بسیار خوبی در نوار ساحلی باشیم.

رئیس کمیسیون عمران شورا با بیان اینکه فرصت‌های بسیاری در شهر بوشهر به ویژه نوار ساحلی وجود دارد که باید به شکل صحیح آنها را مدیریت کرد گفت: در غیر این صورت این فرصت‌ها به تهدید بدل خواهد شد.

وی ادامه داد: نمونه آن پروژه‌هایی مثل فانوس دریایی، چرخ و فلک و ... است که به دلیل نداشتن مطالعات طرح به پرمعضل‌ترین پروژه‌های عمرانی ما تبدیل شده است که در صورت استفاده از مشاوران مجرب و ذی‌صلاح و جانمایی بهتری که صورت می‌گرفت با مسائل و مشکلاتی که امروز با این پروژه‌ها مواجه هستیم روبرو نمی‌شدیم.

توسلی با اشاره به لزوم توسعه فضاهای فرهنگی، تجاری و توریستی، تصریح کرد: باید در زمینه‌های جذب مسافر و گردشگر نوآوری داشته باشیم. حفظ منافع شهر، شهرداری و سرمایه‌گذار از اهمیت بالایی برخوردار است و منافع مشروع سرمایه گذاران در پروژه‌ها نیز باید دیده شود تا مشوق سرمایه‌گذاری در شهر باشیم.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در شهر فقط در بحث مالی خلاصه نمی‌شود و شهروندان با ارائه ایده، کمک فکری و هر آنچه برای توسعه و پیشرفت شهر از دستشان بر می آید، به تلاش برای شهری بهتر به شورا و شهرداری کمک کنند.