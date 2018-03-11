به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر زولوتوخین» سخنگوی مرکز روسی وابسته به وزارت دفاع روسیه اظهار داشت که مذاکرات با رهبران گروه های مسلح در مورد تخلیه غیرنظامیان از غوطه شرقی پیشرفت خوبی داشته است و تروریست ها در حال بررسی مجوز خروج صدها شهروند سوری از منطقه در ازای تضمین خروج خودشان به همراه خانواده‌هایشان هستند.

زولوتوخین گفت: مرکز روسی و نیروهای ارتش سوریه مذاکرات را با گروه های مسلح در غوطه شرقی در مورد تخلیه غیرنظامیان ادامه می دهند و تروریست ها به دنبال گزینه ای هستند که در ازای تخلیه صدها شهروند غیر نظامی، خود و خانواده هایشان با تضمین امنیت از این منطقه خارج شوند.

وی افزود: ما از گروه‌های مسلح در غوطه شرقی می خواهیم تا منطقه را ترک کنند و به غیرنظامیان نیز اجازه دهند از این منطقه خارج شوند و مرکز روسی امنیت خروج آنها را تضمین خواهد کرد.

روز جمعه ۹ مارس ۱۳ نفر از اعضای گروه‌های مسلح این منطقه را از طریق یک گذرگاه انسانی بر اساس توافق حاصل شده با مرکز روسی نظارت بر آتش‌بس سوریه ترک کردند.