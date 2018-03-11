پیگیری وضعیت زنان بازداشتی در اعتراضات اخیر هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در دیدار نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه(س) و روز زن اظهار داشت: تعداد بانوان نماینده در مجلس ۵.۶ درصد جمعیت کل نمایندگان است اما خانم های نماینده بسیار فعال هستند.

وی با بیان اینکه بانوان مجلس فعال، پیگیر و بانشاط در جلسات صحن و کمیسیون‌ها حضور می یابند، افزود: نمایندگان زن بسیار منظم هستند که این موضوع بسیار مهم بوده و باید گفت که خدمات آنها مغفول نیست.

لاریجانی در پاسخ به درخواست چند تن از نمایندگان زن مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشتی‌های زن در اعتراضات اخیر به ویژه تجمع مقابل وزارت کار ادامه داد: در زمینه بازداشتی‌های خانم رایزنی کرده و پیگیری‌هایی در این باره انجام می‌دهم.

وی با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن برخی طرح‌ها در حوزه بانوان یادآور شد: در برخی طرح‌ها همانند سن ازدواج و بحث ازدواج و خانواده سفارش لازم را به کمیسیون‌های تخصصی می‌کنم تا این موارد با اولویت مورد بررسی قرار گیرد.

نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در این مراسم بر مباحثی همانند عدالت جنسیتی، پیگیری طرح امنیت شغلی زنان در دوران بارداری و شیردهی، کمک به زنان سرپرست خانوار و بیمه آن ها، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رایزنی برای آزادی زنان بازداشتی در اعتراضات اخیر تأکید کردند.

شایان ذکر است که در پایان این مراسم رئیس مجلس شورای اسلامی با اهدای لوح سپاس از نمایندگان زن مجلس تقدیر و تشکر کرد.