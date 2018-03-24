خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: مقامات رژیم صهیونیستی اخیرا در راستای سیاست های تجاوزکارانه خود با احداث صدها واحد مسکونی جدید در اراضی اشغالی فلسطین موافقت کردند.

رژیم صهیونیستی در حالی این طرح را به تصویب رساند که ماه گذشته نیز مسئولان این رژیم با احداث بیش از هزار واحد مسکونی در در قدس اشغالی موافقت کرده بودند. این در حالی است که حدود یک ماه و نیم پیش اعضای کابینه رژیم صهیونیستی احداث بیش از ۲۳۰ واحد مسکونی برای شهرک نشینان در سرزمین های اشغالی را تصویب کردند. سیاست گسترش شهرک سازی‌ها در سرزمین های اشغالی توسط مسئولان رژیم صهیونیستی، سیاستی از همان مراحل اولیه اشغال فلسطین توسط آنها پیگیری می شود.

رژیم صهیونیستی از گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی اهداف متعددی را دنبال می کند که این اهداف حتی در بخش های مختلف سرزمین های اشغالی می توانند با یکدیگر تفاوت داشته باشند. به طور کلی رژیم جعلی صهیونیستی برای تثبیت وجود خود به عنوان یک دولت همچون دیگر دولت‌های مشروع در سراسر دنیا و همچنین تثبیت موجودیت خود سیاست هایی را در سرزمین های اشغالی اتخاذ کرده که گسترش شهرک سازی ها جزئی جدایی‌ناپذیر از این سیاست‌ها و استراتژی‌ها محسوب می شود.

با گسترش واحدهای مسکونی برای شهرک‌نشینان به تدریج شمار یهودی‌های ساکن قدس اشغالی افزایش می یابد و بدین ترتیب مسیر یهودی سازی کامل این منطقه هموارتر از پیش می‌شود طی ماه های اخیر میزان واحدهای مسکونی در قدس اشغالی که صهیونیستها تصمیم به ساخت آن گرفته اند بسیار زیاد شده است. رژیم صهیونیستی که همواره به دنبال یهودی‌سازی قدس اشغالی بوده و هست، این اقدام را در راستای همین سیاست آغاز کرده و آن را ادامه می دهد. با گسترش واحدهای مسکونی برای شهرک‌نشینان صهیونیست به تدریج شمار یهودی‌های ساکن قدس اشغالی (آن دسته از کسانی که دارای ایدئولوژی صهیونیستی هستند) افزایش می یابد و بدین ترتیب مسیر یهودی سازی کامل این منطقه هموارتر از پیش می‌شود.

صهیونیست ها پیشتر در آمار و ارقام خود اعلام کرده بودند که با مداومت سیاست شهرک سازی در قدس اشغالی، تا سال ۲۰۱۰ فلسطینیان کمتر از ۱۰ درصد ساکنان این منطقه را تشکیل می دهند و این یهودی‌ها هستند که زمام امور در قدس را به دست خواهند گرفت.

با این حال، آخرین آمار از وضعیت ساکنان قدس اشغالی به خوبی نشان می دهد که صهیونیستها نتوانسته اند سیاست های خود را آنگونه که برنامه ریزی می کردند، پیش ببرند. طبق آخرین آمار، در حال حاضر که حدود ۶ سال از سقف زمانی تعیین شده برای محدود شدن تعداد مسلمانان در قدس اشغالی می گذرد، حدود ۴۰ درصد از ساکنان این منطقه را مسلمانان تشکیل می‌دهند و این درست همان عاملی است که رژیم اسرائیل را دست‌پاچه و آن را به گسترش شهرک سازی‌ها واداشته است.

پس از اعلام ایالات متحده آمریکا مبنی بر شناسایی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و اجرایی شدن قریب الوقوعِ انتقال پایتخت واشنگتن به قدس اشغالی، شاهد آن هستیم که روند یهودی سازی شهر قدس در مقایسه با گذشته سرعت بیشتری پیدا کرده است. در همین راستا، تنها در یک ماه گذشته مقامات رژیم صهیونیستی طرح های مربوط به ساخت هزاران واحد مسکونی برای شهرک نشینان در قدس اشغالی را تصویب کرده اند؛ طرح هایی که مستقیما هویت اسلامی قدس را هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی همچنین در مناطق اطراف قدس اشغالی نیز «دیوارهای حائل» ایجاد کرده است؛ این یک سیاست نژادپرستانه محض تلقی می شود. صهیونیستها همچنین قصد دارند یک علاوه بر تسریع روند شهرک سازی‌ ها،تل آویو همچنین فرایند تحت تصرف درآوردن منازل فلسطینیان به ویژه در «بخش قدیمی» قدس اشغالی را تشدید کرده است شهرک صهیونیست نشین در شهر «قلندیا» ایجاد کنند. آنها حتی نامی هم برای این شهرک انتخاب کرده اند و آن، «عطروت» است. این درحالی است که قلندیا یک شهر فلسطینی با هویت اسلامی و متعلق به فلسطین است.

علاوه بر تسریع روند شهرک سازی های نژادپرستانه و ایجاد دیوارهای حائل در نقاط مختلف قدس اشغالی و اطراف آن، صهیونیستها همچنین فرایند تحت تصرف درآوردن منازل فلسطینیان به ویژه در «بخش قدیمی» قدس اشغالی را تشدید کرده اند. آنها این اقدام خصمانه را عمدتا در منطقه «سلوان» به دلیل مجاورت آن با مسجدالاقصی، انجام می دهند. پس از تصرفِ این منازل از طریق زور و اجبار، زمین های فلسطینیان در اختیار آمریکایی ها، اروپایی ها و همچنین سرمایه گذاران یهودی قرار می گیرد تا آنها بر روی این زمین ها سرمایه گذاری کنند.

علی رغم تمامی اقداماتی که پس از تصمیم ایالات متحده آمریکا برای انتقال سفارت خود به بیت المقدس، علیه شهر قدس انجام داده شده است، خودِ صهیونیستها اعتراف می کنند که آثار و نتایج چنین اقداماتی در طول این مدت، محدود بوده است. آنها معتقدند که تمامی سیاست ها با هدف مجبور کردن ساکنان قدس اشغالی به ترک این شهر اتخاذ شده است؛ این درحالی است که تعداد فلسطینیانِ ساکن این شهر رو به رشد گزارش می شود. به اعتقاد صهیونیستها، حتی سیاست ایجاد دیوارهای حائل در قدس اشغالی و مناطق اطراف آن هم موجب نشد تا «بافت جمعیتی» در قدس اشغالی دستخوش تغییر شده و به نفع شهرک نشینان صهیونیستی رقم بخورد.

صهیونیستها مدعی هستند که تاکنون موفق شدند ۱۴۰ هزار نفر از ساکنان شهر قدس اشغالی را از خانه و کاشانه خود رانده و به مناطق دیگر اراضی اشغالی بفرستند. با این حال آنها همچنان معتقدند که این گام، کافی نیست و باید کارهای دیگری را نیز برای یهودی سازی قدس اشغالی انجام داد. مقامات صهیونیستی بر این باورند که هویت فلسطینی باید از شهروندان فلسطینی سلب شود به گونه ای که آنها دیگر هیچ ادعایی برای سکونت در اراضی فلسطین نداشته باشند.

گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی توسط صهیونیستها حتی صدای تشکیلات خودگردان فلسطین را هم درآورده است گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی توسط صهیونیستها حتی صدای تشکیلات خودگردان فلسطین را هم درآورده است. تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست «محمود عباس» به دلیل بدعهدی صهیونیستها در پایبندی به توافقنامه مبادله اسراء و همچنین گسترش شهرک سازی ها اقدام به ترک مذاکرات سازش با این رژیم کرد. این تشکیلات به خوبی می داند که صهیونیست ها به دنبال تغییر بافت جمعیتی فلسطین هستند و به محض تحقق اهدافشان، دیگر هیچ مذاکراتی را با هیچ طرفی به رسمیت نخواهند گذاشت، چراکه صهیونیستها اصولا اهل امتیاز دادن به طرف مقابل نیستند.

رژیم اسرائیل هیچ حقی را تحت عنوان «حق بازگشت» برای آوارگان فلسطینی قائل نیست؛ مسأله ای که تمامی گروه های فلسطینی از جمله تشکیلات خودگردان بر روی آن تأکید دارند. در واقع، اگر قرار بود صهیونیست ها مجوز بازگشت فلسطینیان به خانه و کاشانه خود را صادر کنند، دیگر تخریب منازل فلسطینیان و ساختن واحدهای مسکونی برای شهرک‌نشینان به جای آنها، هیچ معنایی نداشت. بر همین اساس، تخریب مکرر منازل فلسطینیان به بهانه‌های مختلف از جمله انجام عملیات‌های استشهادی و جلوگیری از بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری خود، سیاست هایی هستند که صهیونیستها از آنها در راستای موفقیت استراتژی «شهرک سازی» بهره می برند.

در هر صوررت، شرایط کنونی اینگونه برای مقامات صهیونیست اقتضاء می کند که آنها معادله جدیدی را به شهروندان فلسطینی در قدس اشغالی تحمیل کنند. معادله جدید صهیونیستها برای فلسطینیان، در مرحله اول؛ بیرون راندن نیمی از جمعیت ساکن قدس اشغالی یعنی حدود ۲۰۰ هزار نفر است و در مرحله دوم؛ بیرون راندن تدریجی نیمی دیگر از ساکنان این شهر. در این معادله صهیونیستها بسیار امیدوارند که قدس اشغالی در یک بازه زمانی حداکثر ۱۰ ساله به یک شهرِ صرفا یهودی و مناطق اطراف آن نیز به دلیل ایجاد دیوارهای حائل در آنجا به جزیره‌هایی کوچک و بی اهمیت، تبدیل شوند. به اعتقاد مقامات رژیم صهیونیستی، در این معادله جدید، تقسیم و تجزیه «زمانی و مکانی» قدس اشغالی نیز به طور کامل محقق خواهد شد.