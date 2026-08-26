به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان منصور هنرمند نقاش فلسطینی که او را با نقاشی معروف «جمل المحامل» میشناسند، در ۷۹ سالگی درگذشت و کارلوس لطوف با انتشار یک طرح کارتونی به او ادای دین کرد.
سلیمان منصور را نهتنها در فلسطین بلکه در دنیا با نقاشی معروف «جمل المحامل» میشناسند. پیرمردی که فلسطین را به دوش میکشد و آوارگی طولانیمدت مردم فلسطین را در درون خود به استعاره دارد. سلیمان منصور ۲۶ سال بیشتر نداشت که آن اثر را خلق کرده بود اما آن نقاشی چنان معروف شد که مردمانی نقاشی او را به دیوار خانههایشان میزدند.
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