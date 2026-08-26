ضبط ماینرهای قاچاق در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، منصور انصاری گفت: شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات شهرستان یزد به پرونده قاچاق ۱۱ دستگاه ماینر به ارزش ۲ میلیارد ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه معادل ارزش ریالی کالای کشف شده محکوم کرد که با گذشت زمان قانونی حکم صادره در اداره اجرای احکام اجرا و پرونده مختومه شد.

انصاری گفت: پرونده این تخلف با گزارش پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی یزد تشکیل و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.