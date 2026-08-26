رشته روابط بین الملل و دیپلماسی با ۹۰درصد تغییر به دانشگاهها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۵۵ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به ریاست سعیدرضا عاملی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

پایان دهه‌ها رکود در آموزش علوم سیاسی؛ از تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله تا نوسازی کامل سرفصل‌ها

نجف لک‌زایی، رئیس کارگروه علوم سیاسی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، در نشست این شورا به تشریح دستاوردهای کلان این کارگروه در نوسازی بنیادین رشته‌های حوزه سیاست و حکمرانی پرداخت.

وی با اعلام پایان دوران رکود ۷ تا ۱۰ ساله در اصلاح برنامه‌های درسی، از تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله علوم سیاسی جمهوری اسلامی ایران و بازنگری گسترده در مقاطع کارشناسی تا دکتری خبر داد.

لک‌زایی با اشاره به نابسامانی‌های پیشین و اجرای برنامه‌های قدیمی (مصوب سال ۹۶ وزارت علوم) به جای برنامه‌های شورای تحول، از یک خانه‌تکانی بزرگ خبر داد.

وی اعلام کرد: از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ تاکنون، ۳۵ جلسه کارگروه و بیش از ۵۰ جلسه کمیته‌های تخصصی (برای نخستین بار) برگزار شده است. تشکیل ۹ کمیته تخصصی موجب شد تا از ورود به بحث‌های چالشیِ غیرتخصصی جلوگیری شده و نظرات بر اساس شاخص‌های چهارگانه و دقیق علمی بررسی شود.

تهیه برنامه کاری برای ۱۳ محور ابلاغی و تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله مجموعه علوم سیاسی ایران از دیگر دستاوردهای این کارگروه است. لک‌زایی با اشاره به برگزاری همایش‌های تخصصی، بر لزوم بازتعریف جایگاه رشته حکمرانی در نسبت با سیاست‌گذاری عمومی و هم‌راستا کردن سرفصل‌ها با پیش‌نویس طرح جامع حکمرانی کشور تأکید کرد.

اجرای سرفصل‌های جدید علوم سیاسی/تغییر ۹۰ درصدی رشته های روابط بین‌الملل و دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی

رئیس کارگروه علوم سیاسی از اجرای سرفصل‌های جدید از سال جاری در رشته‌های مختلف خبر داد: در کارشناسی علوم سیاسی: برنامه قدیمی مصوب سال ۱۳۶۹ با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در چهار زمینه تخصصی کاملاً به‌روز شد. در کارشناسی ارشد: رشته‌های روابط بین‌الملل، دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی و اندیشه سیاسی در اسلام (با بیش از ۹۰ درصد تغییر) نوسازی و ابلاغ شدند. همچنین گرایش‌های ارشد علوم سیاسی (مصوب ۹۹) اصلاح و با گرایش‌های جدید اجرایی شد. در دکتری: ساختار دکتری از حالت گرایش به زمینه‌های تخصصی تغییر یافت.

اصلاح رشته‌های دارای وضعیت قرمز

وی از مکاتبه و هماهنگی با دانشگاه‌های مادر (تهران، شهید بهشتی، شیراز و...) برای به‌روزرسانی منابع و سرفصل‌ها خبر داد. لک‌زایی تأکید کرد: اولویت اصلی تا پایان سال، تعیین تکلیف و اصلاح رشته‌های دارای وضعیت قرمز (نظیر مطالعات جهان، مطالعات آمریکای شمالی، مطالعات صلح و حل منازعه و مطالعات انقلاب اسلامی) و همچنین رشته‌های دارای عمر بالای ۱۰ سال یا دانشجوی کم است.

لک‌زایی در پایان با تأکید بر مشارکت گسترده اساتید و تنوع تخصص‌ها در کمیته‌ها، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه بازخورد منفی یا شکایتی از سوی دانشگاه‌ها نسبت به این تغییرات گزارش نشده است. کارگروه ضمن تحقق اهداف اصلاح دوساله و برنامه‌ریزی ۱۰ ساله، آمادگی کامل برای اجرای سایر طرح‌های اورژانسی شورای تحول را داراست.

بازنگری گسترده در سرفصل‌های درسی و هشدار نسبت به شکاف عمیق دانشگاه با بازار کار

در ادامه، محسن نجفی‌خواه، رئیس کارگروه حقوق شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، در نشست این شورا به تشریح دستاوردها و برنامه‌های راهبردی این کارگروه پرداخت.

وی با تأکید بر لزوم تلفیق آموزش‌های نظری با مهارت‌های کاربردی و احکام قانونی، از تدوین سند تحول دانش حقوق و گذار از مدیریت سلسله‌مراتبی به حکمرانی شبکه‌ای در نظام حقوقی و دانشگاهی کشور خبر داد.

ابلاغ بیش از ۱۳ سرفصل درسی جدید

نجفی‌خواه از ابلاغ بیش از ۱۳ سرفصل درسی جدید و در دست بررسی بودن سایر دروس خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری ۸ نشست علمی با محوریت حکمرانی حقوقی و جایگاه حقوق در جهان اسلام، از به‌روزرسانی رشته‌های دیرپا و راکدی مانند حقوق کار و تأمین اجتماعی پس از چند دهه خبر داد و تأکید کرد که فرایندها برای تسریع در کار، از سطح ستاد به وزارتخانه خلاصه و چابک‌سازی شده‌اند.

ارائه گزارش‌های سیاستیِ متعدد درباره عرضه و تقاضای رشته حقوق، یکی از بخش‌های مهم این نشست بود.

بررسی اثرات کاهش دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی حقوق انجام و ارائه شد

وی به فاصله معنادار کیفیت آموزش با نیازهای واقعی بازار کار اشاره کرد. همچنین مطالعاتی پیرامون نقش فناوری اطلاعات در خدمات حقوقی، پلتفرم‌های نوین حل اختلاف و بررسی اثرات کاهش دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی حقوق انجام و ارائه شده است.

رئیس کارگروه حقوق، ظرفیت عظیم حقوقدانان و نهادهای حاکمیتی را سرمایه‌ای ملی دانست که باید در خدمت دانشگاه و بالعکس قرار گیرد.

وی خواستار ایجاد سازوکارهای تأمین مالی و انگیزشی برای تسهیل تبادل استاد و درس، انجام پروژه‌های مشترک و برگزاری رویدادهای علمی در بستر این شبکه شد.

نجفی‌خواه در پایان، هدف غایی این طرح را تسریع در برنامه‌ریزی درسی، تولید محتوای ناب و ارتقای آموزش‌های مهارتی عنوان کرد و از نهایی‌سازی سند حکمرانی شبکه‌ای، تعیین سازوکارهای عضویت (اختیاری یا الزامی) دانشگاه‌ها در این شبکه و استقرار نظام دقیق پایش و ارزیابی در آینده نزدیک خبر داد.