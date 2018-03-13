انحراف در سنت چهارشنبه سوری/ مدارس یک ساعت زودتر تعطیل می شود

خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ چهارشنبه سوری یکی از سنت های قدیمی ایرانیان است که در واپسین روزهای سال خانواده ها دور هم جمع می شوند و لحظات خاطره انگیزی را می گذرانند.

این سنت کهن و دیرینه متاسفانه طی سال های گذشته با ورود مواد محترقه دست ساز دچار انحراف شده و علاوه بر ایجاد آزار و اذیت مردم به دلیل ایجاد صداهای گوش خراش، صدمات مالی و جانی را نیز به دنبال داشته است. موضوعی که باعث شده تا بسیاری ترجیح دهند شب چهارشنبه آخر سال از منزل خود خارج نشوند تا خدای نکرده با دلیل هیجان کاذب برخی از جوانان، دچار سوختگی نشوند.

در همین راستا همزمان با فرارسیدن شب چهارشنبه آخر سال آموزش و پرورش خراسان رضوی اعلام کرد برای جلوگیری از خطرات احتمالی و آسیب ندیدن دانش آموزان، تمامی مدارس نوبت بعدازظهر خراسان رضوی یک ساعت زودتر تعطیل خواهندشد.

کشف ۲۰۰ عدد نارنجک دستی

همچنین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد دوشنبه شب در جمع خبرنگاران از دستگیری چهار توزیع کننده مواد محترقه به همراه یک محموله نارنجک های دست ساز در مشهد خبر داد.

قاضی خدابخشی افزود: تیمی از ضابطین قضایی در اقدامی اطلاعاتی چهار نفر از توزیع کنندگان مواد محترقه در مشهد را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از متهمان ۲۰۰ نارنجک دست ساز را کشف و ضمیمه پرونده آنان کردند.

آماده باش آتش نشانی در چهارشنبه آخر سال

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد نیز از استقرار خودروهای آتش‌نشانی در ۴۰ نقطه از شهر همزمان با شب چهارشنبه سوری خبر داد.

آتشپاد دوم حسن جعفری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جشن گرفتن در شب چهارشنبه سال یک سنت حسنه و قدیمی در بین ایرانیان است اما برخی از افراد با انجام اقدامات هنجارشکنانه باعث به وجود آمدن حوادث و حریق می‌شوند.

وی افزود: در این راستا ضمن هماهنگی با تمام دستگاه‌های متولی، علاوه بر آمادگی ۴۸ ایستگاه آتش‌نشانی فعال شهر مشهد، ۴۰ نقطه از مراکز تجمع شهروندان شناسایی و خودروهای عملیاتی در این نقاط مستقر خواهند شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد گفت: سال گذشته در حوادث شب چهارشنبه آخر سال مشهد ۳۳ مورد حادثه در مشهد رخ داد که متاسفانه ۴ مجروح و یک فوتی نیز به ثبت رسید.

جعفری تصریح کرد: هدف سازمان آتش‌نشانی جلوگیری از برگزاری مراسم شب چهارشنبه سوری نیست بلکه هدف ما حفظ ایمنی و جلوگیری از خطر است.

مراجعه ۷۵ نفر به مراکز درمانی در سال ۹۵

در همین رابطه رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در گفتگو با شهرآرا گفت: سال گذشته در کشور حدود ٣٢درصد افرادی که چهارشنبه‌سوری آسیب‌ دیدند در گروه سنی ١٠ تا ١٩سال و حدود ٢٨درصد در گروه سنی ٢٠ تا ٢٩ سال قرار داشتند که این موضوع نشان می‌دهد ۶٠درصد آسیب‌دیدگان نوجوان و جوان بوده‌اند. بیشترین آسیب‌ها نیز به‌شکل سوختگی، پارگی و بریدگی اعضای بدن و صورت رخ داده است.

شهرام طاهرزاده افزود: بیشتر اوقات شاهد این موضوع بوده‌ایم که نیروهای امدادی و آتش‌نشانی برای رسیدن به محل حادثه در عبور از مسیرهای منتهی به آن محل به‌دلیل باز نگذاشتن مسیر یا ازدحام افراد برای مشاهده صحنه حادثه دچار مشکل شده‌اند.

وی تصریح کرد: طبق آمار اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۹۱.۶درصد مصدومان براثر حوادث چهارشنبه‌سوری، شخصا به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند و اورژانس فقط ۴درصد از آسیب‌دیدگان را تحت پوشش قرار داده است که این آمار نشان از ضرورت یادگیری کمک‌های اولیه توسط مردم و همکاری بیشتر با نیروهای امدادی دارد.

طاهرزاده با بیان اینکه در این روز آسیب‌دیدگی ناشی از حوادث در مردان چهاربرابر بیشتر از زنان است، اظهار می‌کند: سال گذشته در استان، از ظهر روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه ٧۵نفر به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که ۶١نفر آنان به‌صورت سرپایی درمان و ١۴نفر بستری شده‌اند.

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: همچنین مراجعه‌کننده‌ها به اورژانس بیمارستان‌ها در استان نسبت‌به سال٩۴، ١۶.۶۶درصد کاهش داشته است.

وی تاکید کرد: هرساله بیمارستان‌ها از ابتدای اسفند آماده‌باش هستند. چهارشنبه‌سوری نیز، نماینده اورژانس در مرکز کنترل ترافیک شهر حضور دارد.