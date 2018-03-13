۷۰ درصد جمعیت معتکفین جوان هستند/ اعتکاف جریانی مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین صبح سه شنبه در همایش ستاد ساماندهی شئون فرهنگی لرستان با اشاره به اینکه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در سطح کشور فعال است، در شهرستان ها و استان ها و کشور نیز به خوبی جلسات خود را تشکل می دهد، اظهار داشت: اگر توانسته ایم در بین ۹۲ هزار هیئت ثبت شده در سازمان تبلیغات اسلامی کمترین مشکل را داشته باشیم، به دلیل ساماندهی هیئت های مذهبی بوده است، هیئت هایی که مقید به مسائل شرعی و مباحث اعتقادی هستند.

وی با بیان اینکه اگر مشکلی در جایی است، هیئتی است که مجوز ندارد و اجازه فعالیت به آن را نداده ایم، تصریح کرد: یکی از برکات ستاد شئون فرهنگی موضوع ساماندهی هیئت ها بوده است، مراسم های بسیار خوب و عالی را در این رابطه برگزار کرده ایم که رهبری به آن مباهات کرده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه لرستان هم در زمینه ستاد شئون و اعتکاف خوب عمل کرده، افزود: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی همیشه در استان برگزار شده و در مناسبت ها به صورت ویژه برگزار شده است.

حجت الاسلام مهدوی امین با اشاره به اینکه مردم لرستان استقبال خوبی نسبت به مراسم های مذهبی دارند، گفت: سال گذشته ۲۰ هزار معتکف در لرستان داشتیم که ۲۰ درصد آن ها آقایان و ۸۰ درصد خانم بوده اند و البته آرام آرام تعداد آقایان هم اضافه می شود.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد جمعیت معتکفین ۱۵ تا ۳۵ سال دارند و قشر جوان جامعه هستند، تصریح کرد: اعتکاف یک جریان مردمی است، حقیقتا اعتکاف یک جریان ۱۰۰ درصد مردمی است و امروز هر مسجد تبدیل به یک مرکز برای برگزاری مراسم اعتکاف شده است.