مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره ابهامات مطرح‌شده پیرامون مجوز فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی مسئله دار پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، اظهار کرد: تراستی‌ها در همه دولت‌ها وجود داشته و دارد. تا زمانی که قرار باشد نفت را پنهان فروخته که کسی متوجه هویت فروشنده نشود و باید یک حلقه واسط وجود داشته باشد تا بتوان نفت را فروخت، وضعیت همین است پس فقط بحث ۸۰ میلیون بشکه نیست و همیشه همین داستان وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر تراستی‌ها دخل و تصرفی در ارز حاصل از فروش نفت نکنند و ارز را برگردانند، بین ۵۰۰ میلیون تا نزدیک یک میلیارد دلار پول پیش آنها خواهد بود و می‌توانند با همان پول در بازار دنیا کسب و کار داشته باشند.

وی تأکید کرد: بنابراین ما باید از ریشه و اساس بتوانیم این داستان را جمع کنیم. اگر قرار باشد همین وضعیت ادامه پیدا کند، فساد ادامه دار خواهد بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره ابهامات واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی، گفت: مجلس ابهامات مربوط به این موضوع را پیگیری می‌کند ولی در نهایت همه دولت برای دور زدن تحریم، سراغ تراستی‌ها رفته‌اند که نتیجه آن حیف و میل‌ها و عدم بازگشت پول به کشور است و این دستگاه قضایی است که باید به این تخلفات رسیدگی کند.

لاهوتی تصریح کرد: تا زمانی که مسیر به ریل اصلی و درست خودش برنگردد، شرایط همین خواهد بود؛ در بیشتر مواقع نفت روی آب فروخته می‌شود که بعضا کمتر از رقم اصلی فروش نفت است. کمیته‌ای در شعام وجود دارد که می‌گویند اشکالی ندارد و نفت به همان قیمت پایبندند فروش رود اما این نفتی که ارزان‌تر ‌فروش می‌رود، حق ملت است. از آن طرف هم باید دولت‌ها حداقل نفت را فروخته تا بتوانند کشور را اداره کنند.