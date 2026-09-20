۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ماده ۵۶ برای پروژه اردبیل - سرچم

به خبرگزاری مهر، محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از تصویب ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل ماده ۵۶ قانون الحاق برای پروژه احداث باند دوم اردبیل، سرچم خبر داد و اظهار کرد: این منابع می‌تواند نقش مؤثری در تسریع عملیات اجرایی و تکمیل این محور مهم ارتباطی استان داشته باشد.

وی افزود: در راستای تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه بزرگراهی استان اردبیل و با پیگیری‌ها و اقدامات لازم برای استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق و تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های اولویت‌دار انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایمورد پیگیری در این زمینه، پروژه احداث باند دوم محور اردبیل - سرچم است که باتوجه‌به اهمیت راهبردی آن در شبکه ارتباطی استان، تأمین منابع مالی آن با جدیت دنبال می‌شود.

حیدری تصریح کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی فوق از محل ماده ۵۶ قانون الحاق از طریق بانک سینا به تصویب رسیده و فرایندهای اداری مربوط به آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: باتوجه‌به پیگیری‌های انجام‌شده، مقرر است با همکاری ومساعدت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل، ضمانت‌نامه موردنیاز صادر شود تا پس از طی مراحل قانونی، منابع مصوب به پروژه اختصاص یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه تأمین مالی مناسب یکی از مؤلفه‌های اصلی در تسریع پروژه‌های بزرگراهی است، گفت: استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ می‌تواند بخشی از نیاز مالی پروژه اردبیل - سرچم را پوشش داده و زمینه استمرار و شتاب بیشتر عملیات اجرایی را فراهم کند.

حیدری اظهار کرد: محور اردبیل، سرچم از پروژه‌های مهم و راهبردی استان اردبیل به شمار می‌رود و تکمیل آن نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر، تسهیل تردد و بهبود ارتباط استان اردبیل با شبکه اصلی حمل‌ونقل کشور خواهد داشت.

حیدری با قدردانی از حمایت‌های مسئولان ملی و استانی و نمایندگان مجلس گفت: مجموعه راه و شهرسازی استان با جدیت موضوع تأمین منابع مالی پروژه‌های توسعه بزرگراهی را دنبال می‌کند و تلاش بر این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری موجود، روند اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی تأکید کرد: ماده ۵۶ یکی از ظرفیت‌های مهم برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی است و تلاش می‌کنیم با فعال‌سازی این ظرفیت و همراهی دستگاه‌های مسئول، منابع موردنیاز پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین و وارد چرخه اجرا شود.