پایتخت در ترافیک صبحگاهی؛ یک عابر در تصادف آزادگان جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق بزرگراه های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی افزود: ترافیک در مسیر شرق به غرب بزرگراه های زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی، صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، نسبتا پرحجم و سنگین است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی ادامه داد: ضمنا؛ حوالی ساعت ۲:۳۵ بامداد یک فقره تصادف فوتی در بزرگراه آزادگان به شرق بعد از دستواره لاین اصلی رخ داد که در این حادثه تلخ، سواری ۴۰۵ متواری شده و عابرپیاده «مجهول الهویه مذکر» در دم فوت می‌کند.جزئیات بیشتر وقوع این تصادف فوتی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

سرهنگ شریفی در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: رانندگان محترم لطفا هنگام رانندگی کاملا به مسیر جلو متمرکز شوید چرا که عدم توجه کامل در هنگام رانندگی حوادث تلخ و ناگوار را به دنبال خواهد داشت.