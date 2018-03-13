راه اندازی بازارچه دانشجویی در دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، بازارچه سوغات وصنایع دستی در آستانه سال نو توسط دانشجویان کانون های فرهنگی و هنری در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

در این بازارچه صنایع دستی و هنری دانشجویان از جمله هفت سین، پتینه، دکوپاژ و رزین، عروسک های قلاب بافی، کیف های چرمی و پارچه ای و... ارائه شد.

این بازارچه هر ساله در آستانه عید نوروز به همت دانشجویان کانون های فرهنگی و هنری، در کرج و تهران برگزار می شود.

بخشی از درآمد حاصل از این بازارچه جهت یاری نیازمندان به کانون خیریه دانشگاه اهدا می شود.