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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۱۹

راه اندازی بازارچه دانشجویی در دانشگاه خوارزمی

راه اندازی بازارچه دانشجویی در دانشگاه خوارزمی

در آستانه سال نو بازارچه دانشجویی توسط کانون فرهنگی هنری در دانشگاه خوارزمی راه اندازی شد که بخشی از درآمد آن به کانون خیریه دانشگاه اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، بازارچه سوغات وصنایع دستی در آستانه سال نو توسط دانشجویان کانون های فرهنگی و هنری در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

در این بازارچه صنایع دستی و هنری دانشجویان از جمله هفت سین، پتینه، دکوپاژ و رزین، عروسک های قلاب بافی، کیف های چرمی و پارچه ای و... ارائه شد.

این بازارچه هر ساله در آستانه عید نوروز به همت دانشجویان کانون های فرهنگی و هنری، در کرج و تهران برگزار می شود.

بخشی از درآمد حاصل از این بازارچه جهت یاری نیازمندان به کانون خیریه دانشگاه اهدا می شود.

کد مطلب 4250677
شیوا سعیدی

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