امسال بیش از ۵۱۶ هزار گردشگر در مراکز اقامتی زنجان اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: انعکاس زیبایی‌های زنجان مدیون اطلاع رسانی‌های خوب اصحاب رسانه است و در آخرین نظر سنجی از گردشگران ۹۰ درصد رضایتمندی کسب شده است.

وی اظهار کرد: دو شاخصه مهم امنیت و برخورد مناسب از گردشگران دو مؤلفه اصلی گردشگری بوده و در این میان گردشگران امتیاز بالایی به این دو شاخص داده‌اند.

رحمتی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های سال آینده در حوزه گردشگری، بالا بردن میزان ماندگاری گردشگر در استان خواهد بود، ادامه داد: در ۱۱ ماهه امسال شاهد اقامت ۵۱۶ هزار و ۳۷۹ نفر در اقامت‌گاه‌های استان بودیم که از این تعداد، ۵۱ هزار و ۱۲۹ نفر در هتل‌ها اسکان یافته بودند.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان گفت: ۴۹ درصد افراد شرکت کننده در این نظر سنجی عدم خدمات رسانی مراکز خدمات رسانی را به عنوان یکی از ضعف‌ها اعلام کرده‌اند و دسترسی به اطلاعات و راهنمایی از شاخص‌های این نظر سنجی بود و از سه هزار نفر نظرسنجی انجام شد.

رحمتی ابراز کرد: این سازمان دستگاه برتر میراث فرهنگی در رویدادهای جهانی را به خود اختصاص داد و در سال گذشته دستگاه برتر در زمینه رویدادهای بین‌المللی گردشگری شد.

وی افزود: از ورودی عوارضی تهران تا داخل شهر ۳۸۷ فروشگاه صنایع دستی در استان وجود دارد که بیش از هزار نفر مشغول به کار هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان به بحث تعطیلی بازار در ایام نوروز در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: نشست مشترک با اصناف انجام شده است و بازاریان برای توسعه شهر باید از منافع شخصی بگذرند.

رحمتی از احداث دو هتل پنج ستاره داریم در استان زنجان خبر داد و ابراز کرد: قبل از توسعه گردشگری مذهبی به فکر حفظ اماکن تاریخی که ماهیت مذهبی دارند، هستیم و از سال‌های گذشته دخالت‌های بسیاری در اماکن مذهبی تاریخی انجام و همین امر موجب تغییر بنا شده است.

رحمتی از قیدار نبی (ع) به عنوان یک مجموعه مذهبی در حوزه گردشگری یاد کرد و گفت: قیدار نبی جاذبه گردشگری خود را از دست داده و به عنوان یک جاذبه مذهبی تبدیل شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: در حوزه تاسیسات صنایع گردشگری نیز ۳۰ خانه بوم گردی در سطح استان برای عید فعال خواهد بود و ۳۲ دفتر خدماتی داشتیم که امسال به ۴۶ مورد رسیده است.