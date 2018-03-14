واکنش باشگاه سپاهان به جذب رحمتی و مسلمان و پرداختی ۲ میلیاردی

مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اهداف این باشگاه در فصل آینده رقابت های لیگ برتر در خصوص مسائل ریز و درشت این باشگاه و تغییر و تحولات احتمالی در لیست بازیکنان و کادر فنی زردپوشان اصفهانی به سئوالات پاسخ داد.

مسلمان را می خواهیم نه با ۲ میلیارد تومان

وی در خصوص مباحث مطرح شده در خصوص مذاکره با محسن مسلمان برای انتقال از پرسپولیس به سپاهان اصفهان گفت: پنج بازی تا پایان فصل باقی مانده است. شرایط پرسپولیس هم به گونه ای است که بازی های حساسی را در لیگ قهرمانان آسیا پیش رو دارد. دور از مردانگی است که بخواهیم ذهن بازیکنی را به هم بریزیم و مذاکره مستقیم انجام دهیم. در جلسه کمیته فنی متوجه شدیم چه بازیکنانی می خواهیم. امکان دارد محسن مسلمان را هم بخواهیم اما نه با ۲ میلیارد تومان. در شرایط فعلی هم هیچ‌گونه مذاکره مستقیمی با وی انجام ندادیم.

شاید جبارف شاید مسلمان شاید هم نفر سوم!

سرپرست باشگاه سپاهان درباره جذب احتمالی سرور جبارف اظهار داشت: شاید او هم در لیستمان باشد. همانطور که احتمال دارد محسن مسلمان حضور داشته باشد امکان دارد جبارف هم در لیست خریدمان باشد. اما احتمالی هم وجود دارد که هافبک بازی‌ساز دیگری بگیریم. نیاز مبرم به خرید در این پست داریم و نمی توانیم این موضوع را کتمان کنیم.

۱۰ بازیکن در لیست خریدمان هستند

تابش درباره لیست خرید باشگاه سپاهان اظهار داشت: بارها گفته ام و باز هم می گویم که دیدگاهمان حفظ بازیکنان است. می توانیم ۶ بازیکن لیگ برتری بگیریم اما الزام ندارد حتما آنها را بگیریم. قرار است بازیکنان جوان خوبمان را نگه داریم و در برخی پست ها هم بازیکن بگیریم. ۱۰نفر در لیست خریدمان حضور دارند و از بین آنها باز هم گزینه هایی را بالا و پایین می کنیم.

رحمتی را من از شیراز به اصفهان آوردم اما او را نمی خواهیم

وی در خصوص رابطه صمیمانه ای که با مهدی رحمتی کاپیتان استقلال تهران دارد و همین موضوع، احتمالات را برای بازگشت وی به سپاهان تقویت کرده است تصریح کرد: با رحمتی رفیق هستم. من شخصا مهدی را از شیراز به اصفهان آوردم. چک مربوط به انتقالش از فجر سپاسی به سپاهان را خودم به شیراز بردم و دستش را گرفتم تا به اصفهان بیاید. در توانایی های فنی اش هم شکی نیست. اما دروازه بان سوریه ای که آوردیم خیلی خوب است. ابراهیم عالمه بازی های خوبی هم انجام داده است و اولویتمان تمدید با اوست. قصد خرید رحمتی را نداریم.

احمدی را نمی توان «خرید» نامید

تابش درباره جذب ناگهانی علی احمدی به جمع بازیکنان سپاهان گفت: نباید اسم این انتقال را خرید گذاشت. احمدی دوست داشت در سپاهان بازی کنید. آقای ابراهیم زاده هم نگاه مثبتی روی او داشت. قراردادی را با احمدی تنظیم کردیم که به ازای هر بازی که انجام دهد پول می گیرد. امیدوارم بتواند به تیم کمک کند.

گزینه ای برای جانشینی ابراهیم زاده نداریم

وی در خصوص وضعیت کادرفنی سپاهان برای فصل آینده اظهار داشت: از روی که اعضای جدید کادرفنی امده اند تغییرات مثبت را در مجموعه تیم به وضوح شاهد هستیم. عملکرد آقای ابراهیم زاده کاملا قابل دفاع است. ایشان هم در آرامش کامل در حال انجام فعالیت هستند. هیچ مذاکره و حتی گزینه ای نداریم. منتظریم تا فصل تمام شود و درباره این موضوع به جمع بندی نهایی برسیم.

۷۵درصد پول داده ایم و باز هم می دهیم

سرپرست باشگاه سپاهان در خصوص شرایط مالی این باشگاه افزود: حدود ۷۵درصد از قراردادها را پرداخت کرده ایم. حقوق ماهانه بازیکنان را هم خیلی منظم می دهیم. باز هم قصد داریم پولی به آنها تا قبل از اتمام سال بدهیم تا به تعهداتمان عمل کرده باشیم.

خیلی خوشحالم مسعود بالاخره بازی کرد

تابش در پایان راجع به بازگشت مسعود حسن زاده و سایر بازیکنان مصدوم سپاهان گفت: روز گذشته بازی تدارکاتی خوبی با پارس جنوبی جم انجام دادیم. خیلی خوشحالم که بالاخره مسعود حسن زاده پس از یکسال و یک‌ماه برایمان بازی کرد. او فوق العاده است. رفته رفته بازیکنان خوبمان نظیر جلال علیمحمدی هم از بند مصدومیت رهایی پیدا می کنند تا در کنار سایر اعضای متعصب تیم، به فکر موفقیت تیم باشند. می خواهیم برای فصل آینده، سپاهان را برای قهرمانی که جایگاه همیشگی اش است نزدیکتر کنیم و هدفمان همین است.