اجرای استانداردهای جدید خودرویی از دی ماه ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت در مراسم تحویل ۲۰۰ دستگاه خودروی تجاری سایپا دیزل با بیان اینکه اجباری شدن ۸۵ استاندارد جدید از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ به معنای توقف تولید همه خودروها از آن زمان نیست، گفت: از این تاریخ بازرسی‌ها بر اساس استانداردهای جدید آغاز می‌شود و طبق تفاهم صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت زمانی را برای اجرایی شدن استانداردهای جدید در نظر می‌گیریم تا از یکم دی‌ماه ۹۷ که بازرسی‌ها آغاز می‌شود، خودروها بتوانند استانداردهای مربوطه را پاس کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: سازمان ملی استاندارد از سال ۱۳۸۲ به طور جدی وارد بحث خودرو شد و قبل از آن بیشتر برروی قطعات خودرو متمرکز بود. با این حال از این زمان مجموعه خودرو به عنوان یک مجموعه کاملا مرتبط با حوزه ایمنی مدنظر سازمان استاندارد قرار گیرد.

پیروزبخت با تصریح کرد: در سال‌های اخیر تعداد استانداردهای اجباری صنعت خودرو به ۵۵ مورد رسید، با این حال باز هم با این موضوع مواجه شدیم که مردم همچنان نارضایتی خود را از خودرو اعلام می‌کنند.به همین دلیل در جلسات شورای سیاستگذاری خودرو در دولت قبل و دولت فعلی به این نتیجه رسیدیم که باید به خواست مردم احترام گذاشته و به سمت تولید با کیفیت‌تر حرکت کنیم که راهکار آن نیز افزایش تعداد استانداردهاست.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در گام اول استانداردهای ۵۲ گانه بازنگری شد تا کاملا منطبق بر استانداردهای روز اروپا باشد و استانداردهای جدید نیز از اول دی ماه ۹۶، اول تیر ۹۷ و اول دی ماه ۹۷ اجباری خواهد شد که پس از آن بازرسی‌ها بر اساس استانداردهای جدید صورت خواهد گرفت.