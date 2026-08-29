به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط و همکاری میان کشورهای اسلامی گفت: شناخت متقابل فرهنگها، همکاری میان اندیشمندان و دانشگاهها، تبادل هنرمندان و نخبگان و معرفی میراث مشترک اسلامی میتواند پایههای جامعهای اسلامی، قدرتمند، مستقل و برخوردار از اعتماد متقابل را استوارتر کند.
وی در آیین فرهنگی هنری «رحمة للعالمین» که همزمان با هفته وحدت در باغ کتاب تهران برگزار شد، اظهار کرد: سیره پیامبر اکرم(ص) سرمایه مشترک امت اسلامی و میراث معنوی بشریت است و گرامیداشت میلاد ایشان میتواند فرصتی برای آن باشد که جهان اسلام بیش از گذشته ظرفیتهای عظیم خود را در حوزههای فرهنگ، اقتصاد و تمدن به کار گیرد.
معاون وزیر امور خارجه افزود: امروز نیازمند آن هستیم که از تمدن اسلامی تنها به عنوان خاطرهای از گذشته سخن نگوییم، بلکه آن را به عنوان افقی برای آینده جهان اسلام مورد توجه قرار دهیم.
غریبآبادی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر میراث غنی و ارزشمند پیامبر اکرم(ص)، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی و تجربه تاریخی خود، آماده است در این مسیر در کنار همه کشورهای مسلمان حرکت کند و برای تقویت همکاریها و همگرایی میان ملتهای اسلامی گام بردارد.
وی تأکید کرد: توسعه ارتباطات فرهنگی و علمی میان کشورهای اسلامی، زمینهساز شناخت عمیقتر ملتها از یکدیگر و تقویت اعتماد متقابل خواهد بود و میتواند به شکلگیری آیندهای مبتنی بر همبستگی و همکاری در جهان اسلام کمک کند.
معاون وزیر امور خارجه در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان آیین «رحمة للعالمین»، از هنرمندان، جوانان و سازمانهای فرهنگی و هنری که در برگزاری این رویداد مشارکت داشتند، تشکر و بر اهمیت نقش آنان در تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملتهای مسلمان تأکید کرد.
معاون وزیر امور خارجه، با اشاره به برگزاری برنامههای گسترده در ایران و کشورهای مختلف به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص)، گفت: بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام(ص) صرفاً یک رویداد تشریفاتی نیست، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با یک راه روشن و آغاز مسیری مشترک برای نزدیکتر شدن دلهای مسلمانان و ترویج پیام رحمت، کرامت، عدالت و معنویت در جهان است.
وی در آیین فرهنگی هنری «رحمة للعالمین» در باغ کتاب تهران، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران سال گذشته پیشنهاد گرامیداشت هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) را به سازمان همکاری اسلامی ارائه کرد که این پیشنهاد در نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی با اجماع به تصویب رسید.
معاون وزیر امور خارجه افزود: پس از این تصمیم، در جمهوری اسلامی ایران ستادی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد و کارگروههای مختلف فعالیت خود را آغاز کردند. در طول یک سال گذشته برنامههای گستردهای در داخل کشور برگزار شد که بیش از ۱۲ هزار مراسم در سطح ملی و سراسر کشور را شامل میشد.
غریبآبادی ادامه داد: در عرصه بینالمللی نیز برنامههای متعددی بهویژه از سوی سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف برگزار شد و بیش از ۲۰۰ مراسم در نقاط مختلف جهان شکل گرفت. همچنین یک کنفرانس علمی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد و موضوع گرامیداشت این مناسبت در نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و دیگر مجامع بینالمللی دنبال شد.
وی ضمن قدردانی از تمامی دستاندرکاران برنامههای یک سال گذشته، بهویژه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، گفت: مراسمهای برگزارشده تنها مجموعهای از برنامههای فرهنگی و آیینی نبودند، بلکه صدای مشترکی از دل امت اسلامی بودند که یادآوری کردند مسلمانان میتوانند حول ارزشهای مشترک خود گرد هم آیند.
غریبآبادی با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم تصریح کرد: خداوند متعال پیامبر اسلام(ص) را «رحمةً للعالمین» معرفی کرده است و این تعبیر شاید جامعترین توصیف از رسالت پیامبر بزرگ اسلام باشد. حضرت محمد مصطفی(ص) پیامآور رحمت برای همه انسانها و پیامآور کرامت انسانی، عدالت، برادری، اخلاق و نفی ظلم و تبعیض است.
معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) بزرگداشت شخصیتی متعلق به گذشته نیست، بلکه تجدید عهد با یک راه زنده و روشن برای آینده بشریت است. امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به پیام پیامبر رحمت نیاز دارد؛ بهویژه در شرایطی که جنگ، افراطگرایی، نفرت، اسلامهراسی، بیعدالتی و خشونت، آرامش و امنیت ملتها را تهدید میکند.
وی افزود: آموزههای پیامبر اکرم(ص) میتواند بار دیگر مسیر گفتوگو، همزیستی و صلح را پیش روی بشریت قرار دهد. پیامبر به ما آموخت که قدرت بدون عدالت، علم بدون اخلاق و پیشرفت بدون کرامت انسانی نمیتواند سعادت حقیقی را برای انسان به ارمغان آورد.
غریبآبادی وحدت امت اسلامی را یکی از مهمترین میراثهای پیامبر اکرم(ص) دانست و گفت: امت اسلامی با وجود تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی، حول یک قبله، یک کتاب، یک پیامبر و مجموعهای از ارزشهای مشترک گرد آمده است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند برجسته کردن این اشتراکات و تبدیل اختلافات به فرصتی برای شناخت متقابل و گفتوگو هستیم.
وی تأکید کرد: تصمیم و قطعنامه سازمان همکاری اسلامی برای گرامیداشت این مناسبت به ابتکار جمهوری اسلامی ایران، اقدامی ارزشمند و تاریخی است و نشان داد میراث پیامبر اکرم(ص) میتواند نقطه اتصال همه کشورهای اسلامی و بستری برای همکاریهای گستردهتر فرهنگی، علمی و تمدنی باشد.
معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر نقش دیپلماسی فرهنگی در نزدیک کردن ملتها گفت: شناخت متقابل فرهنگها، گفتوگو میان اندیشمندان، همکاری دانشگاهها و مراکز علمی، تبادل هنرمندان و نخبگان و معرفی میراث مشترک اسلامی میتواند پایههای جامعهای اسلامی، قدرتمند، مستقل و برخوردار از اعتماد متقابل را استوارتر کند.
غریبآبادی افزود: سیره پیامبر اکرم(ص) سرمایه مشترک امت اسلامی و میراث معنوی بشریت است و گرامیداشت میلاد ایشان میتواند بهانهای باشد تا جهان اسلام بیش از گذشته ظرفیتهای عظیم خود را در حوزههای فرهنگ، علم، فناوری، اقتصاد و تمدن به کار گیرد.
وی اظهار کرد: نیازمند آن هستیم که از تمدن اسلامی تنها به عنوان خاطرهای از گذشته سخن نگوییم، بلکه آن را به عنوان افقی برای آینده دنبال کنیم؛ تمدنی که در آن اخلاق با قدرت، مسئولیت با توسعه، عدالت با پیشرفت و معنویت با زندگی اجتماعی همراه باشد.
غریبآبادی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی با تکیه بر میراث غنی و ارزشمند پیامبر اکرم(ص)، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی و تجربه تاریخی خود، آماده است در این مسیر در کنار همه کشورهای مسلمان حرکت کند.
وی در ادامه ضمن قدردانی از هنرمندان، جوانان و سازمانهایی که در طول یک سال گذشته در برگزاری جشنها و آیینهای مرتبط با این مناسبت مشارکت داشتند، گفت: بیاییم میلاد پیامبر رحمت را به فرصتی برای تجدید پیمان با گفتوگو به جای خشونت، عدالت به جای تبعیض و وحدت به جای تفرقه تبدیل کنیم.
معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: امت پیامبر اکرم(ص) میتواند در عین تکثر متحد باشد، در عین تفاوت برادر باشد و با وجود فرهنگها و سنتهای گوناگون، بر سر ارزشهای مشترک خود همصدا بایستد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، شهدای جنگ ۱۲ روزه و دیگر شهدای مقاومت، گفت: هر آنچه امروز از انسجام و وحدت و توان مقابله با دشمنان داریم، مرهون خون شهیدان است. امیدواریم به برکت نام و یاد حضرت محمد مصطفی(ص)، دلهای امت اسلامی به یکدیگر نزدیکتر شود، ملتهای مسلمان عزت و سربلندی یابند و جهان از ظلم، جنگ و خشونت رهایی پیدا کند.
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