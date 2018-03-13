ارائه رأی قاطع به لغو مصوبه برج باغ ها

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری در جلسه شورای شهر تهران در دفاع از طرح لغو مصوبه برج باغها گفت: از آبان‌ماه که کار ما در کمیسیون تبصره‌ ذیل ماده‌ ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شروع کردیم و با پرونده‌های متعددی مواجه شدیم که از سنوات گذشته این پرونده‌ها مانده و به آنها رسیدگی نشده است.

وی ادامه داد: در رابطه با پرونده‌هایی که مربوط به نوعیت بوده که باغ هست یا نیست و پرونده‌های جرائم که مربوط تخریب باغات است، در طی مدتی که در کمیسیون ماده ٧ بر روی آن کار شده، تاکنون ۶ رای صادر شده است. البته آمار ما آمار بالایی است یعنی بالغ‌ بر ۲۰۰-۳۰۰ پرونده را بررسی کردیم که در حال حاضر ۱۰۰ پرونده مانده که فردا به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم. در کل این مدت ۶ تا نوعیت صادر کردیم که ۳رای باغ و ۳رای دیگر باغ نیست.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه امروز ما با شرایطی مواجه هستیم که در شهر تهران عملاً باغی باقی نمانده است که فکر کنیم سیل متقاضیان پشت درب‌های شهرداری هستند، گفت: اینکه الان ما بگوییم این مصوبه تعلیق یا لغو شود، اینها می‌آیند با لابی‌های متعدد شروع به دادن درخواست می‌کنند تا در سیستم هم این کار به سرعت انجام شود.

وی با بیان اینکه رویه‌ گرفتن صدور پروانه یک رویه‌ تعریف‌ شده و زمان‌بر است، گفت: از امروز که ما اعلام می‌کنیم این مصوبه لغو است و اقدام به گرفتن پروانه شود، اگر خیلی سریع عمل شود و همه‌ سیستم بخواهد همراهی داشته باشد، مطمئنا زودتر از دو سه ماه نخواهد بود. ضمن اینکه اگر کسی که می‌خواهد از مصوبه‌ی برج‌باغ استفاده بکند مادامی که در کمیسیون باغات، کمیسیون ماده ۷ مجوز نگیرد پرونده‌اش اصلا شروع نمی‌خورد؛ یعنی در کمیسیون باغات ابتدا استعلام می‌آید که این پرونده باغ است یا نیست، باید حتما در کمیسیون رای داده بشود و به صحن شورا بیاید.

صدر اعظم نوری تاکید کرد: قرار بود در نتیجه جلسه مشترک دو کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای معاونت شهرسازی برای جایگزین کردن این ماده‌، مصوبه بیاورید و تا به امروز معاونت شهرسازی و معماری نیاوردند. یعنی اگر ما هر چقدر هم تحمل کنیم اتفاقی نخواهد افتاد. بنابراین پیشنهاد ما مشخص است که این مصوبه باید تعلیق شود؛ به‌ دنبال تعلیق این مصوبه، شهرداری ملزم می‌شود که اقداماتی انجام دهد و شورای عالی شهرسازی و معماری هم با قول‌های مساعدی که دادند، پیشنهادات جایگزینی را فراهم خواهند کرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش پیشنهاد کرد که ضمن تعلیق صدور هر نوع مجوز ساخت و ساز در باغات پراکنده‌ شهر تهران، به‌منظور ارائه پیشنهادات جایگزین ضوابط ملاک عمل کنونی، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونت شهرسازی، معاونت خدمات شهری، سازمان پارک‌ها، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی و کمیسیون‌های ذی‌ربط شورای شهر نسبت به برگزاری جلسه و ارائه‌ پیشنهاد دستورالعمل جایگزین تشکیل شود که مصوبه‌ دیگری را ابلاغ کنند و آن ملاک عمل قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه نگاه به باغات شهر تهران و ضوابط پیشنهادی باید فارغ از هرگونه قرارگیری باغ در هر یک از پهنه‌های تفصیلی M، S و R باشد، گفت: لازم است طیفی از کاربری‌های مجاز در باغات همخوان، استقرار و با ماهیت باغ طراحی و پیشنهاد شود. بسیاری از تشویق‌ها مثل بخشودگی عوارض، کمک به نگهداری و مشابه برای ساختن باغات در نظر گرفته شود. علاوه‌ بر احصاء ۵ هزار مترمربع باغات که در دستور تملک قرار دارد، باید تملک باغات در مناطق مرکزی و کم‌برخوردار مثل مناطق ۷، ۹، ۱۰ و ۱۱ و ۱۷ جزو اولویت‌های تملک و اختصاص فضای عمومی قرار گیرد، احداث پارکینگ در طبقات زیر همکف و زیرزمین کاملا معلوم باشد و کمیته‌ای در معاونت شهرسازی و زیر نظر معاون شهرسازی علاوه‌ بر ارائه‌ سازوکار جانمایی مناسب بنا، ارائه‌ مدل معماری و جزئیات سازه‌ای، ملزم به ارائه‌ گزارش ادواری به شورای شهر در خصوص باغاتی که مجوز ساخت‌وساز دریافت می‌کنند، باشد.

این عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: با لغو این مصوبه، نگرانی وجود نخواهد داشت و اتفاقی نمی‌افتد، چرا که نگرانی ما در خصوص نابودی باغات است. در طول این مدت یعنی از سال ۸۲ تا به امروز هر مجوزی که صادر شده با هدف حفظ باغات بوده اما ما یک مورد باغ حفظ‌ شده نداریم و تمام باغات شهر تهران نابود شده است؛ بنابراین خواهش می‌کنم همه‌ دوستان با یک رأی قاطع به لغو این مصوبه رأی دهند.