به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی استان کرمانشاه، اکبر آزادی با اشاره به آماده باش ۵۴ پایگاه شهری و جاده‌‌ای اورژانس در شب «چهارشنبه سوری»، گفت: در این شب ۳۶۰ تکنسین فوریت‌های پزشکی در سطح استان آماده باش هستند.

وی هممچنین از آماده‌باش ۱۱۰ دستگاه آمبولانس در سطح استان خبر داد و گفت: در شهر کرمانشاه ۱۵ دستگاه آمبولانس در این شب آماده باش هستند و درنقاطی که عمدتا در سالهای گذشته محل حادثه بوده‌اند از جمله فردوسی، نوبهار، کسری و میدان آزادگان مستقر می‌شوند.

آزادی با بیان اینکه خوشبختانه چهارشنبه سوری سال گذشته کرمانشاه فوتی نداشت، گفت: متاسفانه سال گذشته ۱۱۷ نفر در چهارشنبه سوری دچار حادثه شدند که دلخراش ترین آن مربوط به قطع دست یک پسر نوجوان وتخلیه چشم یک دختربچه چهارساله بود.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: از مجموع مجروحین سال گذشته ۸۶ نفر مرد و ۳۱ نفر زن بودند که رنج سنی بیشتر آنها بین یازده تا ۲۰ سال بوده است.

وی افزود: از این تعداد ۶۴ نفر سرپایی درمان شده، ۹ نفر بستری شدند و ۴۴ نفر نیز تحت نظر قرار گرفتند.

آزادی ترقه و اکلیل سرنج را عامل عمده مجروحیت این افراد عنوان کرد و افزود: بیشترین موارد مجروحیت مربوط به سوختگی با ۶۲ مورد بود که عمدتا نیز از ناحیه سر و صورت دچار سوختگی شده بودند.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه نسبت به انداختن کپسول و آمپول در آتش هشدار داد و افزود: پرتاب این مواد در آتش می‌تواند ترکش ایجاد کند که بسیار خطرناک است.

وی همچنین نسبت به ریختن بنزین و الکل در آتش هشدار داد و افزود: متاسفانه مواردی داشتیم که این کار موجب سوختگی اطرافیان حاضر دور آتش شده است.