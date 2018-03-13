کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش و پرورش شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش،سید حمایت میرزاده ضمن حضور در استودیو الفبا وبازدید از سفره هفت سین آموزش وپرورش در مصاحبه با خبرنگار این مرکز در خصوص شرایط سخت آموزش وپرورش درسال ۹۶ اظهار کرد:

هیچگاه سال سختی برای آموزش وپرورش نبوده است، زمانی شرایط سخت است که معلمان ما نباشند بنابراین با وجود معلمانی که از ابتدا شغل معلمی را با دیدی فداکارانه و شجاعت انتخاب کرده اندوضعیت سخت نیست، نمی شودگفت، امسال سال سختی بود مگر سال های قبل وضعیت آموزش وپرورش بهتر بوده است؟

وی ادامه داد: درطول تاریخ آموزش وپرورش، معلمان همواره سوختند و ساختند، افرادی از روز اول در این وادی قدم نهادند، همواره با مشکلاتی مواجه بودند اما آنها سوختند تا روشنایی بخش جامعه باشند و به بهترین شکل ممکن نشاط و شادابی را در مدارس حفظ و سیستم تعلیم وتربیت رامدیریت کردندومادر بازدیدهایمان از مدارس متوجه می شویم که معلمان به بهترین صورت و با چنگ و دندان کار می کنند.

میرزاده با اشاره به طرح حذف آزمون وهمچنین حذف پیک نوروزی از دوره ابتدایی تصریح کرد:اولاً نباید گفت برنامه های وزیر، بلکه باید بگوئیم برنامه های وزارت آموزش و پرورش ، زیرا وزیر یک معلم است که به نمایندگی ازهمه معلمان ایفای نقش می کند،برنامه های وزارت آموزش وپرورش نشأت گرفته از اسناد بالادستی است دستوراتی که اسناد بالادستی ارائه می کنند تفاوت نمی کند وزیر چه کسی باشد هر فردی که باشد باید مجری محتوای آن اسناد باشد.

وی خاطرنشان کرد: با یافته های ذهنی نمی شود مملکت را اداره کرد، بلکه با یافته های علمی و پژوهشی باید کار را پیش برد، اسناد بالادستی براساس یافته های علمی و پژوهشی تدوین شده ویکی از این اسناد، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است.

نماینده مردم گرمی ومغان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: سند تحول که از سال ۹۰ ابلاغ شده ،همچنان برزمین مانده است ،اخیرا وزیر آموزش وپرورش همت کرده ویکی از بندهای اساسی آن را اجرایی کرده است ، سند برنامه ششم توسعه نیز چنین است؛بنابراین وزیر مجری قوانین بالادستی هستند.

وی افزود: ازبین طرح هایی که در وزارتخانه اجرا شده ،موضوع حذف آزمون کاری بسیار ماندگار و تاریخی است و خدمت بزرگی در آموزش وپرورش است بنابراین شاهد لبخند دانش آموزان بدون استرس و فشارهای در اثر اجرای این طرح خواهیم بود.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اظهار کرد: وزیر آموزش وپرورش با هدف تبدیل مدرسه دارای استرس واضطراب به مدرسه زندگی و آموزش مهارت های موردنیاز جامعه این اقدام را انجام داده اند و زیرساخت زندگی همراه لذت را در مدرسه برای دانش آموزان فراهم کرده است.

وی ادامه داد: مدرسه نمونه کوچکی از جامعه است همان طور که در جامعه افراد پول دار و فقیر و متوسط در کنار هم زندگی می کنند در مدرسه نیز افراد با استعدادها و بهره هوشی مختلف یاد می گیرند در کنار هم زندگی کنند و یکدیگر را تحمل کنند، زیرا نمی شود یک شهر خاصی برای افراد مستعد طراحی کنیم ،ممکن است فردا آنها انتظارات دیگری داشته باشند،پس افراد باید بدانند واقعیت جامعه چیست؟ بنابراین گامی که امسال در وزارت آموزش وپرورش برداشته شد گامی بسیار مؤثر در بانشاط سازی دانش آموزان و ورود بدون استرس آنها به جامعه برداشته شده است و آنها می توانند آنچه در جامعه به آن نیاز است، بدون استرس در مدرسه فرا گیرند.

میرزاده در خصوص این سوال که آیا آموزش وپرورش در اولویت کشور قرار داردیاخیر، تصریح کرد: اولاً روی کاغذ آموزش وپرورش هموار در اولویت بوده و خواهد بود به اندازه کافی در نوشته های اهل قلم درخصوص شرافت شغل معلمی و در اولویت بودن نظام تعلیم و تربیت سخن به میان آمده است ؛ اما در عمل گام اساسی برای در اولویت قراردادن آموزش وپرورش برداشته نشده است واین موضوع مختص به یک دولت نیست ؛ بنابراین آموزش وپرورش به آن میزانی که در اعتقادات در اولویت است در عمل در اولویت قرار ندارد.

وی ادامه داد:وظیفه مجلس قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است مجلس کاری که باید انجام دهد در این زمینه انجام داد ، در برنامه ششم توسعه تنها یک بند برای آموزش وپرورش درنظرگرفته شده بود ، اما مجلس با تغییراتی که صورت داد ۲۰ بند برای آموزش وپرورش مصوب کرد، البته مجلس نمی تواند بارِ مالی بر دوش دولت بگذارد و اضافه برآنچه در لایحه آمده نمی تواند مسئولیتی بر دولت تحمیل کند،‌اما تنها می تواند کمی آنچه در لایحه آمده را جابه جا کند و تغییر دهد، بنابراین هم در برنامه ششم توسعه و هم در بودجه سال ۹۷ مجلس کاری که می بایست انجام داد زیرا لایحه ای که از سول دولت برای آموزش وپرورش آمده بود لایحه ای بسیار ضعیفی بود.

نماینده مردم گرمی ومغان درمجلس شورای اسلامی گفت: هرچند از کمبودها ومحدودیت های دولت با خبر هستیم، اما معتقدهستیم اگر کمبود است باید برای همه باشد و اگر بودجه ای وجود داردباید برای همه دستگاه ها باشد. اصل سوم قانون اساسی در موردتبعیض است.اما اینکه تبعیض بین دستگاه ها وجود دارد قطعاً هست و این موضوع هنوزرفع نشده است ،البته دولت می تواند این تبعیض را در لایحه خود رفع کند؛ بنابراین هر لایحه ای که از سوی دولت به مجلس ارائه شود و به نفع معلمان باشد قطعاً در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود.

وی اظهارکرد: نمی شود پیش بینی کرد که سال ۹۷ یا هر سال دیگر از لحاظ مالی، سال خوبی باشد وآیا می شود طرحی را اجرا کرد،یاخیر، اما حق گرفتنی است و باید با چنگ و دندان از آن دفاع کرد.

میرزاده افزود: مزایایی که در برنامه ششم توسعه و هم چنین لایحه بودجه ۹۷ آمده است ویژه همه کارمندان است و مختص آموزش وپرورش نیست وقانون درهیچ جا آموزش را مستثنی نکرده است در همه دستگاه ها بلافاصله بعداز تصویب بودجه برنامه نوشته می شود و از اول فروردین سال بعد احکام کارمندانشان صادر و اجرا می شود.

وی ادامه داد:آموزش وپرورش باید ریسک پذیر باشد و مدیران آموزش وپرورش چاره ای جز ریسک پذیری را ندارد. اگر کمبود بودجه اتفاق افتاد این کمبود برای همه است بنابراین به نظر می رسد که ظرفیت هایی که در برنامه ششم توسعه و هم در برنامه بودجه۹۷ است آموزش وپرورش باید در فروردین ماه اجرایی کند و مدیران آموزش وپرورش نباید منتظر باشند که ابتدا پولی را بدهند بعد احکام را صادر واجرا کنند چنین اتفاقی نخواهد افتاد ، چون محدودیت ها و کمبودهای بودجه ای همیشه وجود دارد مدیران آموزش وپرورش باید با چنگ و دندان ازآنچه که قانون اجازه داده است دفاع کنند و در همان فروردین ماه هم اعمال کنند نه اینکه اسفند ماه مانند احکام آمده در برنامه ششم توسعه که باید در فروردین ماه۹۶ زده می شد اعمال نشد و آموزش وپرورش یک بند عقب افتاد در سال ۹۷ هم ممکن است مانند ۹۶ اتفاق بیفتد ونمی شود این گونه عمل کرد و در اسفند ماه بگوئیم اسناد برجا مانده است، بلکه باید همان فروردین ماه احکام صادر شود.