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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۰۶

فرمانده جدید سپاه بوکان معرفی شد

فرمانده جدید سپاه بوکان معرفی شد

ارومیه - سرهنگ پاسدار حسین جمشیدی به عنوان فرمانده جدید سپاه بوکان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که در سالن سیمرغ بوکان برگزار گردید سرهنگ پاسدار حسین جمشیدی به عنوان فرمانده جدید سپاه بوکان معرفی شد.

وی  پیش از این جانشین فرمانده لشکر ۱۶ قدس گیلان بود، در این جلسه سرهنگ فرهاد اولایی نیز به عنوان جانشین فرمانده سپاه بوکان منصوب شد.

سرهنگ پاسدار طالب رحیمی فرمانده سابق سپاه بوکان نیز در این مراسم تودیع شد، وی روز گذشته به عنوان فرمانده سپاه مهاباد و قرارگاه امام سجاد (ع) منصوب شد ه بود.

مراسم معرفی فرمانده سپاه بوکان با حضور سردار شهسواری فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی و سردار حق بین فرمانده لشکر ۱۶ قدس گیلان برگزار شد.

کد مطلب 4251347

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