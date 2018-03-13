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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۴۰

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی عنوان کرد؛

۳۸ مصدوم رهاورد حوادث چهارشنبه سوری برای مرکزی/ ۲۸ مجروح در اراک

۳۸ مصدوم رهاورد حوادث چهارشنبه سوری برای مرکزی/ ۲۸ مجروح در اراک

اراک- مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: حوادث چهارشنبه سوری در استان مرکزی تا ساعت ۲۱ روز جاری، ۳۸ مصدوم برجای گذاشته است.

مجتبی فراهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از میان مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در استان مرکزی تاکنون ۹ نفر در بیمارستان های اراک، ساوه، زرندیه و شازند بستری شده اند.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی افزود: بیشترین مجروحان حوادث چهارشنبه سوری در استان مرکزی با ۲۸ نفر تاکنون، متعلق به شهر اراک است.

وی بیان کرد: همچنین چهار مورد مجروحیت در ساوه، سه مورد در خمین، دو مورد در شازند و یک مورد نیز در محلات تاکنون برای مداوا به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: برمبنای بررسی انجام شده تاکنون هیچگونه مورد فوتی بر اثر حوادث چهارشنبه سوری در استان مرکزی گزارش نشده است و عمده مصدومان نیز دچار مصدومیت ناشی از سوختگی هستند.

فراهانی تصریح کرد: اطلاعات بیشتر در رابطه با آمار مصدومان و مجروحان حوادث چهارشنبه سوری در استان مرکزی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4251372

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