برگزاری ۵ هزار و ۳۵۹ یادواره شهدا در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا یوسفی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای برگزاری دومین کنگره ملی شهدای خراسان جنوبی اظهار کرد: طی سه سال گذشته برنامه‌های متعددی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان برگزار شد که اصحاب رسانه در انعکاس این برنامه‌ها نقش مؤثری داشتند.

وی با اشاره به آخرین بررسی‌های انجام شده درباره آمار شهدای استان بیان کرد: در بررسی‌های اولیه بنیاد شهید، تعداد شهدای خراسان جنوبی دو هزار و ۴۲۷ نفر اعلام شده بود، اما در بررسی‌های دقیق‌تر مشخص شد تعدادی از شهدای متولد استان به دلیل تغییر محل سکونت خانواده‌ها در آمار بنیاد شهید سایر استان‌ها ثبت شده‌اند.

یوسفی ادامه داد: با بررسی محل تولد شهدا، اطلاعات پرونده‌ها و استعلام از مراجع ذی‌ربط، آمار شهدای منتسب به خراسان جنوبی اصلاح شد و به ۲ هزار و ۶۲۱ شهید رسید.

وی با بیان اینکه شهدای خراسان جنوبی حدود ۱.۶ درصد شهدای کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: با توجه به جمعیت استان در دوران دفاع مقدس، خراسان جنوبی از نظر نسبت تعداد شهدا به جمعیت در جایگاه سوم کشور قرار دارد.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی درباره ترکیب شهدای استان نیز اظهار کرد: ۶۹ درصد شهدای استان مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ۱۴ درصد مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند و بخشی نیز به سایر مجموعه‌های نظامی و انتظامی اختصاص دارند.

وی افزود: از مجموع شهدای سپاه، یک هزار و ۶۵۷ شهید مربوط به این مجموعه هستند که شامل ۲۱۱ شهید پاسدار، یک هزار و ۲۰۶ شهید بسیجی و ۲۱۰ شهید سرباز می‌شود.

یوسفی ادامه داد: ۱۴ شهید مربوط به دوران انقلاب اسلامی، دو شهید شهدای ترور، دو هزار و ۱۵۷ شهید مربوط به دفاع مقدس، یک شهید مدافع حرم، ۱۰۸ شهید مدافع امنیت، هفت شهید حادثه منا، ۱۰ شهید جنگ ۱۲ روزه و ۱۳ شهید جنگ رمضان در آمار شهدای استان قرار دارند.

وی تعداد رزمندگان خراسان جنوبی را ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: ۲۴۴ آزاده سرافراز نیز در استان حضور دارند.

وجود ۴۸۲ گلزار شهدا در خراسان جنوبی

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت گلزارهای شهدا در استان گفت: ۴۸۲ گلزار شهدا در شهرها، بخش‌ها و روستاهای خراسان جنوبی وجود دارد و شهدا در ۴۸۲ نقطه استان دفن شده‌اند.

وی افزود: همچنین ۷۴ یادمان شهدا و چهار یادمان شهدای گمنام در استان وجود دارد.

یوسفی با اشاره به برنامه‌های دومین کنگره ملی شهدای خراسان جنوبی بیان کرد: در نخستین کنگره ۱۲ اجلاسیه استانی برگزار شد، اما در دومین کنگره تعداد اجلاسیه‌های استانی به ۲۸ اجلاسیه افزایش یافت.

وی گفت: بخش عمده این اجلاسیه‌ها برگزار شده و اجلاسیه شهدای دانشجو و شهدای سادات نیز در برنامه‌ریزی‌های آتی قرار دارد.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های اصلی در دومین کنگره، فراگیرسازی فرهنگ شهید و شهادت در جامعه بود و تلاش شد اقشار و لایه‌های مختلف اجتماعی هر کدام به سهم خود مسئولیتی در قبال شهدا بر عهده بگیرند.

حضور بیش از ۲ میلیون نفر در یادواره‌های شهدا

یوسفی با اشاره به برگزاری هزاران یادواره شهدا در خراسان جنوبی طی سه سال گذشته گفت: هفت یادواره استانی و تعدادی یادواره تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله شهدای توپخانه و ادوات، فاوا، آماد و پشتیبانی و جامعه اطلاعاتی برگزار شده است.

وی افزود: در ۱۲ شهرستان استان نیز اجلاسیه‌ها و یادواره‌های شهرستانی برگزار و در سطح کشور نیز هفت یادواره برگزار شده است.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی بیان کرد: ۵۱۸ یادواره در حوزه‌های مقاومت، ۷۶۵ یادواره با عنوان «هر شهید یک گنج»، ۷۰۰ یادواره خانوادگی در منازل شهدا، ۷۳۸ یادواره «آبروی محله»، یک هزار و ۴۳۸ یادواره پایگاهی در مساجد و یک هزار و ۲۰۰ یادواره در مدارس استان برگزار شده است.

وی ادامه داد: بر اساس میانگین حداقلی در نظر گرفته شده، بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در این یادواره‌ها شرکت کرده‌اند و با توجه به اینکه این محاسبه بر مبنای حداقل جمعیت انجام شده، آمار واقعی حضور مردم بیش از این میزان است.

شعار کنگره از بیانات امام شهید استخراج شد

یوسفی درباره شعار دومین کنگره ملی شهدای خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: برای انتخاب شعار کنگره فراخوانی برگزار شد و نظرات مختلفی از داخل و خارج استان دریافت کردیم، اما در نهایت شعار مورد نظر از بیانات امام شهید درباره خراسان جنوبی استخراج شد.

وی افزود: با توجه به تعابیری که ایشان درباره خراسان جنوبی به عنوان استانی مؤمن‌خیز و عالم‌خیز داشتند، شعار «خراسان جنوبی؛ دیار علم و ایمان و شهادت» انتخاب شد.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی یکی از محورهای مورد توجه در این دوره را تولید آثار مکتوب درباره شهدا عنوان کرد و گفت: تلاش کردیم از ظرفیت نویسندگان بومی استان استفاده و به جای اتکا به نویسندگان خارج از استان، نویسندگان خود استان را شناسایی و تقویت کنیم.

وی افزود: در همین راستا استادان برجسته کشور در حوزه تألیف و تولید کتاب دعوت شدند و چند کارگاه آموزشی برای نویسندگان استان برگزار شد و پس از آن نیز ارزیابی و نظارت بر آثار در دستور کار قرار گرفت.

یوسفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه هنر و تولیدات تصویری اظهار کرد: یک فیلم تلویزیونی ۶۰ دقیقه‌ای با حضور بازیگران مطرح کشوری و استفاده از ظرفیت هنرمندان استان تولید شده است.

وی افزود: همچنین دو فیلمنامه سینمایی با محوریت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید سیداحمد غیاثی آماده شده است.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: برای آغاز تولید این دو اثر سینمایی در استان تلاش و پیگیری زیادی انجام شد، اما با وجود این پیگیری‌ها امکان تأمین پشتیبانی مالی لازم فراهم نشد و این موضوع همچنان در حال پیگیری است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های هنری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای کنگره، شناسایی ظرفیت‌های خوب و حرفه‌ای استان در حوزه هنر بود و تلاش شد در این کنگره به هنرمندان استان بها داده شده و زمینه استفاده از توانمندی‌های آنان فراهم شود.