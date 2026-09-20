سرایا القدس: خواهان تشدید نبرد با اشغالگران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی امروز یکشنبه از عملیات قهرمانانه در نزدیکی شهرک حلمیش در غرب شهر رام الله که به هلاکت یک صهیونیست منجر شد به شدت ابراز خرسندی کرد.

سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد: ما عملیات «حلمیش» در غرب رام‌الله را که منجر به کشته شدن یک شهرک‌نشین شد، ستایش می‌کنیم.

در بیانیه سرایا القدس آمده است: ما خواستار تشدید رویارویی با نیروهای دشمن و غاصبان در کرانه باختری و قدس در پاسخ به جنایات آنها هستیم.

سرایا القدس بیان کرد: ما از انقلابیون و قهرمانان کرانه باختری و قدس می‌خواهیم که با تمام ابزارهای موجود با دشمن و شهرک‌نشینان آن مقابله کنند.