۱۶۰ مورد حریق در تهران گزارش شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به اینکه ساعت جشن چهارشنبه سوری در تهران به طور تقریبی از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۲:۳۰ دقیقه است گفت: در این مدت زمانی ۱۶۰ مورد حریق از انواع مختلف شامل آتش سوزی در فضای سبز، موتور و ماشین، سطل مکانیزه، مسکونی و ... گزارش شده است.

وی گفت: چند مورد نیز مزاحمت های تلفنی نیز داشتیم که یکی از آنها آتش سوزی کذب در بازار تهران بوده است.

ملکی با اشاره به انفجار مواد محترقه نیز گفت: در سال ۹۴ تعداد انفجارها ۳ مورد، در سال ۹۵، ۲ مورد و امسال فقط یک مورد داشتیم.

وی با بیان اینکه مردم امسال بسیاری از موارد را رعایت کردند افزود: دو سه مورد نیز کشف گسترده مواد محترقه را داشتیم که توسط مردم گزارش شده بود.

ملکی در خاتمه گفت: از ساعت ۲۳ تعداد تماس ها با سامانه ۱۲۵ به شدت کاهش پیدا کرده است که این نشان دهنده پایان آرام مراسم چهارشنبه سوری امسال است.