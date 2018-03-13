افزایش آمارمصدومان حوادث چهارشنبه سوری در مرکزی/ ۷۶نفر مجروح شدند

مجتبی فراهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از میان مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در استان مرکزی تاکنون ۴۸ مصدوم در شهرستان اراک به ثبت رسیده است.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی افزود: بیشترین مجروحان حوادث چهارشنبه سوری در استان مرکزی متعلق به شهر اراک بوده است.

وی بیان کرد: همچنین ۲۸ مورد مجروحیت نیز در سایر شهرستان های استان مرکزی گزارش داده شده که برای مداوا به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: برمبنای بررسی انجام شده تاکنون هیچگونه مورد فوتی بر اثر حوادث چهارشنبه سوری در استان مرکزی گزارش نشده و عمده مصدومان نیز دچار مصدومیت ناشی از سوختگی و تروما هستند.

فراهانی تصریح کرد: اطلاعات بیشتر در رابطه با آمار مصدومان و مجروحان حوادث چهارشنبه سوری در استان مرکزی متعاقبا اعلام خواهد شد.