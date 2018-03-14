مراسم چهارشنبه سوری در خراسان شمالی ۱۹ مصدوم برجای گذاشت

محمدتقی دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال آسیب جدی به مصدومان وارد نشده و تمام ۱۹ مصدوم چهارشنبه سوری سرپایی درمان شدند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۴ نفر مصدوم متعلق به شهرستان بجنورد، دو مصدوم اسفراین، دو نفر شیروان و یک نفر مصدوم متعلق به آشخانه بود.

دولت آبادی افزود: آمار مصدومان چهارشنبه سوری امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته است که این به علت اطلاع رسانی اصحاب رسانه و فرهنگ مردم خراسان شمالی است.

وی تصریح کرد: از بین مصدومان شامگاه گذشته یک کودک یک و نیم ساله از ناحیه صورت دچار سوختگی شده و یک مرد ۳۷ ساله از ناحیه چشم دچار آسیب شده بود که سرپایی مداوا شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی خراسان‌شمالی بابیان اینکه گروه سنی مصدوم از یک و نیم سال تا ۴۰ سال بوده است، گفت: بیشترین آسیب چهارشنبه سوری را گروه سنی دانش آموزان دیده بودند.

دولت آبادی بیان کرد: امسال بیشترین مصدومان چهارشنبه سوری در خراسان شمالی از ناحیه دست و صورت بوده است.