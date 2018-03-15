خبرگزاری مهر-گروه فرهنگ: گزارش مرور خبرهای منتشر شده حوزه کتاب و نشر در این هفته، شامل ۱۷ خبر می‌شود. این گزارش با ۳ خبر از حضور بین‌المللی ایران در بازارهای کتاب شروع می‌شود و سپس با ۲ خبر درباره نمایشگاه کتاب تهران ادامه پیدا می‌کند.

خبرهایی از هیئت انتخاب و خرید وزارت ارشاد، میزان فروش نمایشگاه کتاب کردستان، چند خبر از اختتامیه های جوایز و جشنواره های ادبی و همچنین چند خبر دیگر از اسناد و نسخه های مکتوب و چاپ آثاری از مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی‌از دیگر اخباری هستند که در ادامه مرور می‌شوند.

پایان بخش گزارش هم ۲ خبر در حوزه بین المللی هستند که این هفته منتشر شدند.

در ادامه آخرین گزارش «یک هفته با کتابِ» سال ۹۶ را از نظر می‌گذرانیم.

انتشار فراخوان برای شرکت در نمایشگاه فرانکفورت

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، فراخوان حضور ناشران، تشکل‌های نشر و آژانس‌های ادبی جهت حضور در غرفه ملّی جمهوری اسلامی‌ ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۱۸ را منتشر کرد.

هفتادمین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت از ۱۸ تا ۲۲ مهر برگزار می‌شود. ایران در این دوره از نمایشگاه حضور دارد. ناشران، تشکل‌های نشر و آژانس‌های ادبی می‌توانند بر اساس فراخوان منتشرشده در غرفه ملّی جمهوری اسلامی‌ایران حضور پیدا کنند.

میزبانی نمایشگاه پاریس از ایران

سی و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب پاریس با حضور ۵۰ کشور ازجمله جمهوری اسلامی‌ایران از ۲۵ تا ۲۸ اسفند در محل نمایشگاه‌های «پورت دو ورسای» آغاز به کار می‌کند.

خبر حضور ایران در این نمایشگاه، روز سه شنبه این هفته منتشر شد. روسیه با حضور ۳۸ نویسنده مطرح، کشور میهمان این دوره از نمایشگاه مذکور است.

رونمایی از نسخه ایتالیایی رمان «سووشون»

مراسم رونمایی از ترجمه ایتالیایی رمان «سووشون» نوشته سیمین دانشور همزمان با هشتم مارس روز جهانی زن، در اولین روز گشایش نمایشگاه کتاب میلان برگزار شد.

این رمان توسط آنا وانزن به ایتالیایی ترجمه شده و انتشارات بریوسکی آن را منتشر کرده است.

اعلام آمار ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه کتاب تهران

ثبت نام از ناشران داخلی برای شرکت در سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، صبح روز یکشنبه ۲۰ اسفند آغاز شد و طبق خبری که سه شنبه منتشر شد و حاوی آمار ثبت نام کنندگان تا آن روز بود، ۲۰۴۳ ناشر تا صبح سه شنبه ثبت نام کردند.

تمدید مهلت برای ثبت نام

اما خبر دیگر درباره نمایشگاه کتاب، این بود که هومان حسن‌پور مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه، از تمدید زمان ثبت نام ناشران داخلی خبر داد و گفت: با موافقت معاونت اجرایی نمایشگاه ثبت‌نام ناشران داخلی برای سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا پایان پنجشنبه ٢٤ اسفند (امروز) تمدید شد.

خرید بیش از هفت میلیارد ریال کتاب در هیات انتخاب و خرید ارشاد

جلسه ۵۸۶ هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌به تازگی برگزار شده و خرید ۲۳۶ عنوان کتاب از ناشران مختلف در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب، خرید این میزان کتاب در ۳۳ هزار و ۹۰۰ نسخه به مبلغ کل ۷ میلیارد و ۲۷۴ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال به تصویب رسید.

اعلام میزان فروش نمایشگاه کتاب کردستان

نمایشگاه کتاب استانی کردستان که از سیزدهم تا جمعه ۱۸ اسفند در شهر سنندج برپا شده بود، به کار خود پایان داد و خبر میزان فروش این نمایشگاه روز یکشنبه ۲۰ اسفند منتشر شد. به این ترتیب، در مدت ۶ روز برگزاری نمایشگاه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کتاب توسط مردم خریداری شد. این میزان خرید شامل بن کارت خرید، تراکنش کارتخوان‌های نصب شده در غرفه‌ها و خریدهای نقدی مردم است. حداقل روزانه ۳۱ هزار تراکنش بانکی در نمایشگاه انجام شد.

معرفی برگزیدگان جشنواره کتاب سال سبک زندگی

در آئین اختتامیه اولین جشنواره کتاب سال سبک زندگی که روز یکشنبه این هفته با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان ادب فارسی، حجت‌الاسلام مهدوی کنی رئیس دانشگاه امام صادق(ع) و جمعی از نویسندگان و مولفان در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، برگزیدگان این جشنواره معرفی شده و از آن ها تقدیر به عمل آمد.

معرفی برگزیدگان نخستین دوره‌ جایزه‌ لذت ترس

دو خبر از اخبار معرفی برگزیدگان جوایز ادبی، مربوط به هفته گذشته هستند که یکی از آن ها، معرفی برگزیدگان نخستین دوره جایزه لذت ترس است که توسط نشر افق برگزار شد.

به این ترتیب، مراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه داستان کوتاه لذت ترس با حضور نویسندگان جوان و نوجوان شرکت کننده انتهای هفته گذشته در خانه‌ فرهنگ و هنر واژه برگزار شد و خبر آن روز شنبه این هفته منتشر شد.

معرفی برگزیدگان هفتمین جایزه ادبی هفت اقلیم

برگزیدگان هفتمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم هم که با معرفی کتاب سال رمان و کتاب سال مجموعه داستان فارسی همراه بود، جمعه ۱۸ اسفند برگزار شد و خبر آن روز شنبه بر خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت.

برگزاری نشست خبری کتاب «سرباز کوچک امام»

نشست خبری کتاب «سرباز کوچک امام» شامل خاطرات دوران اسارت مهدی طحانیان به بهانه نگارش تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب، صبح سه شنبه ۲۲ اسفند در محل موسسه پیام آزادگان برگزار شد.

چاپ اسناد تاریخی دانشگاه تهران

طبق خبری که سه شنبه این هفته منتشر شد، کتاب «اسناد تاریخ دانشگاه تهران؛ موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه» منتشر شد. این کتاب به کوشش سوسن اصیلی تدوین شده و گزیده ای از اسناد دانشگاه تهران، موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد است. این مجموعه شامل ۳۱۳ عنوان سند است که بخش اصلی آن از اسناد آرشیوی منتقل شده به کتابخانه مرکزی انتخاب شده است.

ارزیابی ۱۴ مجموعه سند در کارگروه ارزیابی و خرید کتابخانه ملی

صد و دهمین جلسه کارگروه ارزیابی و خرید اسناد آرشیوی غیردولتی در کتابخانه ملی برگزار شد و در آن، ۱۴ مجموعه سند مورد ارزیابی، کارشناسی و قیمت‌گذاری قرار گرفت.

چاپ جلد پنجم از دانشنامه «فرهنگ مردم ایران»

دو خبر از این گزارش مربوط به فعالیت های مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی‌هستند. یکی از آن ها، چاپ پنجمین جلد از دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، رئیس این مرکز و ویراستاری علمی‌محمد جعفری (قنواتی) و اصغر کریمی‌است. «فرهنگ مردم ایران» یک دانشنامه تخصصی درباره فولکلور و فرهنگ عامه مردم ایران است. این دانشنامه عمده‌ترین مباحث فرهنگ مادی و معنوی مردم مناطق مختلف ایران را دربرمی‌گیرد که در ۲۰ کد طبقه بندی شده است.

چاپ جلد بیست و سوم «دائره المعارف بزرگ اسلامی»

خبر بعدی هم از این مرکز فرهنگی، چاپ بیست و سومین جلد از دائره المعارف بزرگ اسلامی‌حاوی مداخلی از چهره‌ها و موضوعات ایران و اسلام با سرویراستاری بجنوردی است.

جلد بیست و سوم از دائره المعارف بزرگ اسلامی‌حاوی ۲۵۳ مدخل است. این جلد با مدخل «خنساء» آغاز می‌شود و با مدخل «دلالت» تمام می‌شود.

چاپ نسخه بدون سانسور «دُن آرام» در روسیه

اولین خبری که در بخش بین المللی این گزارش مرور می‌شود، مربوط به یک رمان مشهور کلاسیک است و به موجب آن، رمان معروف «دن آرام» نوشته الکساندر شولوخوف در نسخه‌ای که به متن اصلیِ نگارش شده توسط این نویسنده نزدیک است، در شهر روستوف در روسیه منتشر شد. «دن آرام» در زمان حیات شولوخوف نویسنده این کتاب، ۳۴۲ بار منتشر شد، اما تجزیه و تحلیل این نسخه‌ها نشان می‌دهد که متن کتاب‌ها، با متن اولیه نگارش شده توسط نویسنده هماهنگ و سازگار نیست.

ایگور گوسکوف معاون اول فرماندار منطقه راستوف، در این خصوص گفت: اولین نسخه اصلی رمان «دن آرام» با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه با بودجه ۹۰۰ هزار روبل (معادل ۱۵۹۱۶ دلار) منتشر خواهد شد.

معرفی نامزدهای اولیه جایزه بوکر

طبق یکی دیگر از خبرهای بین المللی این هفته که روز سه شنبه منتشر شد، ۱۳ رمان در فهرست اولیه جایزه من بوکر بین‌المللی که برای حمایت از آثار ترجمه شده از گوشه و کنار جهان اهدا می‌شود، جای گرفته‌اند.

این جایزه هر سال به یک کتاب که از زبان‌های دیگر به انگلیسی ترجمه و در بریتانیا منتشر شده باشد، تعلق می‌گیرد. این اثر می‌تواند شامل رمان یا مجموعه داستان کوتاه باشد.