تصویب سند روابط علمی بین المللی/ حفاظت از سرمایه علمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد رضا مخبردزفولی در جلسه ۲۶۶ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ گفت: پشتیبانی نظری و فکری از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، انگیزه اصلی از راه اندازی مجموعههایی مانند کمیسیون علمی و فناوری است.
وی افزود: بهره گیری از ظرفیتها و قابلیتهای نخبگان علمی در تحقق اهداف تعیین شده برای حوزه علم و فناوری مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با توجه به حوزه گستردهای که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بر ای آن سیاستگذاری کند؛ نمیتوان منتظر تصویب همه موارد در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و به همین دلیل مصوبات برخی از اجزای این شورا در حکم مصوبه شورا بوده و پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجرا است.
رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: آنچه که امروز در ستادهای ملی فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جریان است برآمده و حاصل مصوبات ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور است.
وی افزود: سند مربوط به روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و در این سند ضمن تسهیل در ارتباط مراکز و نخبگان علمی در حوزه بین الملل، تدابیری برای حفاظت از سرمایه علمی کشور نیز مقرر شده است.
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