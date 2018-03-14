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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷

مخبردزفولی خبر داد؛

تصویب سند روابط علمی بین المللی/ حفاظت از سرمایه علمی کشور

تصویب سند روابط علمی بین المللی/ حفاظت از سرمایه علمی کشور

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سند مربوط به روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به همراه تدابیر حفاظت از سرمایه علمی کشور تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد رضا مخبردزفولی در جلسه ۲۶۶ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ گفت: پشتیبانی نظری و فکری از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، انگیزه اصلی از راه اندازی مجموعه‌هایی مانند کمیسیون علمی و فناوری است.

وی افزود: بهره گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نخبگان علمی در تحقق اهداف تعیین شده برای حوزه علم و فناوری مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با توجه به حوزه گسترده‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بر ای آن سیاستگذاری کند؛ نمی‌توان منتظر تصویب همه موارد در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و به همین دلیل مصوبات برخی از اجزای این شورا در حکم مصوبه شورا بوده و پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجرا است.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: آنچه که امروز در ستادهای ملی فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جریان است برآمده و حاصل مصوبات ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور است.

وی افزود: سند مربوط به روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و در این سند ضمن تسهیل در ارتباط مراکز و نخبگان علمی در حوزه بین الملل، تدابیری برای حفاظت از سرمایه علمی کشور نیز مقرر شده است.

کد مطلب 4251651
شیوا سعیدی

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