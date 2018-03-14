به گزارش خبرگزاری مهر، سعید انبارلویی مدیر کل آرشیوهای سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی در مورد چهار فیلم بازسازی شده در مرکز آرشیو سازمان برای نمایش در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: نگاتیو فیلم‌های کوتاه «یا ضامن آهو» ساخته پرویز کیمیاوی و «اربعین» ساخته ناصر تقوایی در مخزن استاندارد آرشیو صدا و سیما نگهداری می‌شود که تصمیم به بازسازی آنها گرفتیم و مراحل تبدیل، مرمت و تصحیح رنگ این ۲ فیلم به مدت پنج ماه به طول انجامید.

وی درباره بازسازی فیلم‌های بلند «امیر کبیر» و «بازمانده» برای نمایش در جشنواره جهانی فیلم فجر نیز توضیح داد: «امیر کبیر» اثر سینمایی ساخته زنده یاد علی حاتمی متعلق به صدا و سیما است که مراحل اسکن و مرمت و تصحیح رنگ این فیلم نیز حدود پنج ماه به طول انجامید و برای اکران در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر آماده نمایش شده است. همچنین فیلم «بازمانده» اثر زنده یاد سیف‌الله داد نیز در مرکز آرشیو صدا و سیما به نسخه HD تبدیل شده است.

مدیر کل آرشیوهای سازمان صدا و سیما درباره دلیل انتخاب این آثار برای بخش «بازسازی کلاسیک‌ها» ی جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: دلیل انتخاب این آثار، قدمت و عمق محتوای با ارزش آنهاست که تاریخ و آداب و رسوم و فرهنگ کشور ما را در دهه‌های گذشته به تصویر کشیده است.

انبارلویی همچنین خبر داد: آثار خارجی مرمت شده برای اکران در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر توسط سازمان صدا و سیما مرمت و بازسازی نشده و امسال فقط ۴ فیلم ایرانی در این سازمان مرمت شده که در جشنواره جهانی پیش رو اکران خواهد شد.

این مدیر سازمان صدا و سیما درباره روند بازسازی آثار سینمایی گفت: برای یک فرآیند تبدیل و مرمت ایده‌آل سخت‌افزار، نرم‌افزار و مغزافزار مناسب نیاز است. در کشور ایران بعضا نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای گران قیمت خریداری می‌شود ولی برای تربیت نیروی مغزافزار کار درست و منسجم انجام نگرفته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سه سال گذشته ضمن تربیت نیروی متخصص (مغز افزار) به کارشناسی و تهیه نرم‌افزار و سخت‌افزار مناسب نیز اقدام کرده است.

انبارلویی در پایان عنوان کرد: در حال حاضر سازمان صدا و سیما تنها سازمان در ایران است که توانایی تبدیل، احیا، مرمت و بازسازی منابع آرشیوی تصویری را دارد. همچنین کسب توانایی‌ و دانش تبدیل مرمت و احیای منابع آرشیوی سطوح مختلفی دارد که ما هم اکنون در این زمینه در قاره آسیا حرف اول را می‌زنیم و با سرمایه‌گذاری مدبرانه در تربیت مغزافزار سطح تخصص و کار خود را در آینده به تراز جهانی خواهیم رساند.

فیلم «یا ضامن آهو» به نمایاندن رابطه عاشقانه مردم با امام رضا(ع) در داخل حرم اختصاص یافته است.

فیلم «اربعین» به کارگردانی ناصر تقوایی محصول سال ۱۳۴۹ است. این مستند به سنت‌ها و مراسم بوشهر با نوحه‌خوانی بخشو می پردازد.

فیلم «امیر کبیر» هم بخشی از مجموعه تلویزیونی «سلطان صاحبقران» ساخته زنده یاد علی حاتمی است که توسط خود کارگردان مونتاژ شده و برای نخستین بار به نمایش در خواهد آمد.

فیلم «بازمانده» محصول سال ۱۳۷۳ به کارگردانی سیف‌الله داد و بازیگری سلما مصری، جیانا عید، بسام کوسا، جمال سلیمان و غسان مسعود است.