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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۵

بازگشت ملی پوشان پرسپولیس با سرپرست باشگاه به تهران

بازگشت ملی پوشان پرسپولیس با سرپرست باشگاه به تهران

سرپرست باشگاه پرسپولیس، عضو هیأت مدیره و ملی‌پوشان تیم، بامداد امروز از امارات وارد تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گرشاسبی، محمدرضا حاجی بیگی و بازیکنان ملی‌پوش تیم که باید امروز چهارشنبه در برنامه ریکاوری تیم ملی حضور پیدا می‌کردند، بامداد امروز پس از پیروزی سه‌شنبه شب برابر الوصل امارات با پرواز ساعت دو بامداد دبی، امارات را ترک کرده و ساعت ۴:۳۰ دقیقه صبح به تهران رسیدند.

شاگردان برانکو ایوانکوویچ در چهارمین روز رقابت‌های فصل ۲۰۱۸ لیگ قهرمانان به سومین پیروزی خود دست پیدا کردند تا از جهت نتایج و امتیازات کسب شده تا این جا بهترین نماینده فوتبال ایران در این دوره از رقابت‌ها باشند.

کد مطلب 4251912

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