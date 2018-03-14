حرکت به سمت سرمایه گذاری در حوزه فناوری و استارتاپها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکترعلیرضا دلیری در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور، بابیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های نوین توسعه‌یافته است، گفت: سامان‌دهی و نظام‌مند شدن فعالیت در بخش سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر از شکل‌گیری صندوق‌های جسورانه در کشور به وجود آمد و با اقدامات خوبی که در این بخش صورت گرفت، فعالیت در بخش سرمایه‌گذاری به سمت فناوری‌های نوین و استارت آپ ها حرکت کرد.

وی در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه گفت: این حوزه در یکی دو سال اخیر سامان‌یافته و فرا بورس در ورود C V ها به بازار سرمایه پیش‌قدم بوده است.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه فرا بورس ایران همواره نگاه مثبتی به حوزه فناوری‌های نوین داشته است گفت: با فعالیت‌هایی که اکنون در این زمینه صورت می‌گیرد بازار سرمایه از فضای سنتی به‌طور کامل خارج می‌شود و به سمت کسب‌وکارهای نوین حرکت می‌کند.

دلیری در ادامه بابیان اینکه شکل‌گیری صندوق‌های جسورانه در حال حاضر در کشور به شرایط خوبی دست‌یافته است، گفت: با توجه به شرایط انسجام‌یافته این بخش می‌توان افق آینده VCرا در کشور را با این نگاه ترسیم کرد.

وی در ادامه بابیان اینکه چیزی در حدود چهارصد میلیارد تومان سرمایه در صندوق‌های جسورانه تاکنون شکل‌گرفته است گفت: با توجه به سرمایه موجود اقدامات خوبی در زمینه سرمایه‌گذاری در کشور صورت گرفته است و صندوق‌های بزرگی نیز در این مسیر در حال ورود هستند، از این‌رو می‌توانیم امیدوار باشیم که در افق یک‌ساله آینده سرمایه‌گذار خطرپذیر شکل سازمان‌یافته‌تری به خود بگیرد.

دلیری اقدامات صورت گرفته در بخش فین تک را در چند سال اخیر را مثبت خواند و گفت: خوشبختانه فعالیت در بخش فین تک در چند سال اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، ولی نکته قابل‌توجه در این بخش بررسی و ورود به‌تمامی حوزه‌های مختلف مالی است، که باید مدنظر قرار بگیرد.