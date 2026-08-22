سرلشکر صفوی: صنعت دفاعی از «نیاز» به «قدرت بازدارنده فعال» رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا به مناسبت ۳۱ مردادماه، روز صنعت دفاعی پیامی منتشر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم



برادر ارجمند، سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن‌الرضا

سرپرست محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح



سلام علیکم؛



سی و یکم مرداد، روز صنعت دفاعی، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه نماد عینی عزم ملی برای زیست مقتدرانه در جهانی آکنده از تهدید و توطئه است. این روز، آیینه تمام‌نمای غیرت دینی، دانش بومی و اراده پولادین مردانی است که با اتکا به خدای قهار و با الهام از مکتب حسینی، مرزهای وابستگی را در هم شکسته و صنعت دفاعی را به خط مقدم «قدرت‌سازی راهبردی» بدل ساخته‌اند.



امروز که دشمنی‌های ترکیبی و پیچیده رژیم تروریستی آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی، همراه با حامیان خبیث و اهریمنی آنان، تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و نظامی را نشانه گرفته است، رسالت و مأموریت اصلی وزارت دفاع، فراتر از تأمین نیازمندی‌های جاری، طراحی و تولید بازدارندگی هوشمند، پویا و همه‌جانبه در تراز تهدیدات متصور و نامتعارف فراروی کشور است. آنچه امروز از این وزارتخانه انتظار می‌رود، تجهیز هوشمندانه و هدفمند نیروهای مسلح به سامانه‌ها و تسلیحاتی است که نه تنها پاسخگوی هر نوع درگیری نامتقارن و تمام‌عیار باشد، بلکه میدان نبرد را به سود ایران اسلامی مصادره کرده و هرگونه خطای محاسباتی دشمن را به شکستی راهبردی و عبرت‌آمیز برای همیشه تاریخ تبدیل نماید.



بی‌تردید، این اقتدارافزایی همه‌جانبه، مرهون دو بال طلایی است: نخست، درس‌آموزی از میراث پرافتخار امام کبیر (ره) و امام شهید انقلاب (اعلی‌الله مقامه الشریف ) که بنیان‌گذاران مکتب خوداتکایی و عزت ملی بودند و دوم، پیرویِ لحظه‌به‌لحظه از تدابیر ، منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که با چشم اندازی راهبردی، مسیر بالندگی صنعت دفاعی را از «نیاز» به «قدرت بازدارنده فعال» هدایت فرمودند. امروز با تکیه بر این رهنمودها، صنعت دفاعی ما به مرحله‌ای از بلوغ رسیده که نه تنها پاسخگوی نیازهای میدان، بلکه تعیین‌کننده معادلات امنیتی منطقه و فراتر از آن است.



در این مسیر مبارک و افتخارآمیز، آمادگی رزمی نیروهای مسلح، در گرو تأمین به‌موقع، به‌کیفیت و مبتنی بر فناوری‌های روزافزون تجهیزات و سامانه‌های دفاعی است، تا در لحظه وقوع هر تهدیدی، واکنش ایران مقتدر نه واکنشی انفعالی، بلکه پاسخی پیش‌دستانه، مقتدرانه و محاسبه‌شده باشد که دشمن را از هرگونه تصور تعرض، حتی در خیال خود، بازدارد. تجارب ارزشمند دفاع مقدس در جنگ تحمیلی دوم و سوم در مصاف با امریکا و رژیم صهیونی بیانگر این ضرورت راهبردی است که ما باید آنچنان در تراز نبرد سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده با دشمنان متجاوز ظاهر شویم که نام ایران و ایرانی، برای رژیم‌های جنایتکار و حامیانشان، به هشداری دائمی و کابوسی همیشگی بدل شود.



اینجانب با گرامیداشت یاد و نام شهیدان والامقام صنعت دفاعی، به ویژه شهیدان نصیرزاده، فخری‌زاده، نامجو و دیگر ستارگان درخشان این عرصه، و قدردانی از مجاهدت‌های سترگ و صادقانه مجاهدان این میدان عظیم و تولید کننده بازدارندگی برای کشور؛ فرارسیدن این روز بزرگ را به جنابعالی، همه مدیران، دانشمندان، متخصصان و کارکنان خدوم و فکور وزارت دفاع صمیمانه تبریک گفته و توفیق روزافزون همگان را در سایه الطاف حضرت ولیعصر (عج) و تحت فرامین و رهنمودهای فرماندهی کل قوا (مد ظله العالی) ، از درگاه خداوند منان مسئلت می‌نمایم.



سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا