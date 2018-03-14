به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت فرا رسیدن نوروز با عنوان «پیشواز نوروز» اعلام شد. این برنامه‌ها با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی، ترویج و پاسداشت آیین‌ها و سنت‌های پسندیده فرهنگی و باستانی در نوروز، ارائه خدمات فرهنگی هنری ورزشی برای غنی‌سازی اوقات فراغت شهروندان و آموزش اخلاق شهروندی از ۳ تا ۱۵ فروردین ماه در مناطق ۲۲گانه شهر تهران اجرا می‌شود.

فرهنگ‌سراهای اصلی از ۵ تا ۱۲ فروردین از ساعت ۹ تا ۱۷ به ارائه خدمات فرهنگی می‌پردازند و علاقه‌مندان می‌توانند در این مدت به فرهنگ‌سراهای ملل، ابن سینا، ارسباران، اشراق، فردوس، سرو، اندیشه، گلستان، رویش، عطار، رازی، عترت، امید، اخلاق، خاوران، بهمن، بهاران، خاتم، مهر، ولا، تهرانسر، تهران، رسانه، انقلاب اسلامی، قرآن و رضوان مراجعه کنند.

همچنین ۲۴ کتابخانه برگزیده سازمان فرهنگی هنری در مناطق ۲۲گانه از ۳ تا ۱۲ فروردین ماه از ساعت ۹ تا ۱۸ فعال خواهند بود. در کتابخانه‌ها برنامه «ماهی حوض قصه‌ها» نیز از ۱۰ تا ۲۸ فروردین اجرا می‌شود که در آن کودکان و نوجوانان با ارائه ماهی‌های قرمز خود، کتاب داستان دریافت می‌کنند. حفظ محیط زیست و گسترش فرهنگ کتابخوانی از اهداف این برنامه است.

نگارخانه‌ها، موزه‌ها و خانه موزه‌های سازمان فرهنگی هنری در نوروز پذیرای علاقه‌مندان هستند. شهروندان می‌توانند از موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، موزه عکسخانه شهر، نگارخانه لاله، پردیس سینما گالری ملت و نگارخانه مریم به صورت رایگان و از باغ‌موزه هنر ایرانی با ۵۰ درصد تخفیف دیدن کنند. باغ کتاب تهران نیز هر روز به جز ۲۹ اسفند ماه و یکم فروردین ماه از ساعت ۱۰ تا ۲۲ میزبان علاقه‌مندان به کتاب خواهد بود.

اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری در ورودی و خروجی شهر تهران از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در نوروز است و مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹ در فرودگاه مهرآباد و مدیریت فرهنگی هنری مناطق ۱۸ و ۱۹ در عوارضی بزرگراه تهران-قم با برپایی غرفه «پیشواز نوروز» برنامه‌هایی خواهند داشت.

همچنین فرهنگ‌سراهای ملل، امام (ره) و ابن سینا در بوستان قیطریه، فرهنگ‌سراهای شفق و سرو در بوستان شفق، فرهنگ‌سرای بهمن در محوطه فرهنگ‌سرا، فرهنگ‌سراهای رازی و اخلاق در بوستان رازی، فرهنگ‌سرای اشراق در محوطه فرهنگ‌سرا و فرهنگ‌سراهای تهرانسر و تهران در بوستان جوانمردان برنامه‌های متنوع فرهنگی مانند اجرای مسابقات زنده، اجرای موسیقی، نمایشگاه کتاب، توزیع محصولات فرهنگی، ایستگاه سلامت و... از ساعت ۱۵ تا ۱۸ روزهای ۵ تا ۱۲ فروردین ماه پذیرای شهروندان خواهند بود.

شرکت تهران گشت ارغوانی در حوزه اجرای تور تهرانگردی فعال خواهد بود. همچنین همزمان با اجرای اردوهای راهیان نور، پنج دستگاه اتوبوس همراه با کاروان فرهنگی اعزام می‌شود که برگزاری این برنامه به عهده بسیج سازمان فرهنگی هنری است.

«گذر فرهنگی» دیگر برنامه‌ای است که با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران با اجرای برنامه‌های متنوعی مانند نمایش خیابانی و نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی و... در بلوار کشاورز اجرا می‌شود.