گفتگوهای منوچهر آشتیانی درباره تاریخ معاصر وعلوم انسانی کتاب شد

به گزارش خبرنگار، منوچهر آشتیانی استاد پیشکسوت علوم اجتماعی و مؤلف آثاری در فلسفه‌ آلمانی است. او فلسفه و جامعه‌شناسی را نزد استادانی چون آلفرد وبر، هانس گئورگ گادامر، کارل لوویت، دیتر هنریش و ارنست توپیچ گذرانده است.

آشتیانی که خواهرزاده‌ نیما یوشیج و نواده‌ آیت‌الله میرزای آشتیانی است، علاوه بر پیشینه‌ تاریخی خانواده‌های پدری و مادری، خاطرات سیاسی فعالیت خود در حزب توده، انشعاب خلیل ملکی، نهضت نفت و کودتای ۲۸ مرداد، کنفدراسیون اروپایی دانشجویان ایرانی و جنبش دانشجویی آلمان را بازگو کرده که با خاطرات علمی تحصیل در دانشسرای عالی تهران، انستیتو جامعه‌شناسی پاریس و دانشگاه هایدلبرگ آلمان، تدریس در دانشگاه‌های ایران و همچنین روایتی از مواجهه با فیلسوفانی چون ژرژ گورویچ، مارتین هایدگر و گئورگ لوکاچ در هم آمیخته است.

به تازگی کتابی با نام «پرسیدن و جنگیدن» توسط نشر نی منتشر شده که حاصل گفتگوهای رضا نساجی با منوچهر آشتیانی راجع به تاریخ معاصر و علوم انسانی در ایران است.

خاطرات آشتیانی در طول پنج سال گفت‌وگو با رضا نساجی، پژوهشگر تاریخ و علوم اجتماعی، تدوین شده و مرحله‌ نخست از پروژه‌ تدوین «تاریخ شفاهی دانشگاه ایران» خواهد بود که عمدتاً بر روی تاریخ علوم انسانی تمرکز دارد.

کتاب «پرسیدن و جنگیدن» در ۵۲۴ صفحه با قیمت ۳۸هزار تومان توسط نشر نی منتشر و روانه بازار نشر شده است.