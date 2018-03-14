تشکر امیر اسماعیلی از رهبر انقلاب برای معافیت کریمی از سربازی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در مراسم تقدیر از ورزشکاران افتخارآفرین رشته‌های کشتی و جودو که صبح امروز در ستاد این قرارگاه برگزار شد اظهار داشت: پس از حرکت ارزشی و جوانمردانه علیرضا کریمی در مسابقات جهانی کشتی و به پیشنهاد قرارگاه پدافند هوایی، مقام معظم رهبری عنایت فرمودند و این ورزشکار را از خدمت سربازی معاف فرمودند که شایسته است مراتب تشکر و قدردانی مجموعه قرارگاه پدافند هوایی را از این توجه ویژه حضرت آقا اعلام کنیم.

امیر اسماعیلی در ادامه ضمن تشکر از فعالیت‌های تربیت بدنی قرارگاه پدافند هوایی گفت: پیشرفتی که به یاری خدا در بحث ورزش قهرمانی و همگانی در پدافند هوایی اتفاق افتاده، هم خواست ورزشکاران بوده است و هم همت تربیت بدنی قرارگاه پدافند هوایی که باعث به وجود آمدن یک هم‌افزایی مناسب در این حوزه شده است.

وی تاکید کرد: همه ارکان قرارگاه پدافند هوایی باید از فعالیت‌های ورزشی چه در بعد قهرمانی و چه در بعد همگانی حمایت کنند و فرماندهان مناطق هم باید از ظرفیت حضور ورزشکاران در جهت رشد و اعتلای ورزش استفاده کنند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) تاکید کرد: تربیت بدنی قرارگاه پدافند هوایی اولویت اولی پدافند را در بحث ورزش ثابت کرده است.

در ابتدای این مراسم سرهنگ صانعی مدیر تربیت بدنی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) گزارشی از روند فعالیت های این مدیریت و عناوین و افتخارات ورزشی کسب شده در سال ۹۶ ارائه کرد.