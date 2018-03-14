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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۳۳

نخست‌ وزیر انگلیس دستور داد:

اخراج ۲۳ دیپلمات روس از لندن/تعلیق تماس‌های سطوح عالی مسکو و لندن

اخراج ۲۳ دیپلمات روس از لندن/تعلیق تماس‌های سطوح عالی مسکو و لندن

پس از اتمام مهلت دو روزه لندن به مسکو برای توضیح درباره مسمومیت جاسوس سابق روسیه و دخترش، نخست‌ وزیر انگلستان امروز چهارشنبه از اخراج ۲۳ دیپلمات روس از این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، ترزا می نخست‌ وزیر انگلستان امروز چهارشنبه از اخراج ۲۳ دیپلمات روس از این کشور خبر داد.

این اقدام لندن به دنبال اتمام ضرب الاجل ۲ روزه این کشور به روسیه برای توضیح پیرامون موضوع مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس سابق روسیه و دخترش به انجام رسیده است.

نخست‌ وزیر انگلیس همچنین اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی کلیه تماس‌های در سطوح عالی میان دو کشور به حالت تعلیق درمی‌ آید.

در دستور صادره از سوی ترزا می، دیدار وزرای خارجه دو کشور نیز که قرار بود در آینده نزدیک برگزار شود، لغو شده است.

گفتنی است «ترزا می» نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه هفته جاری با ادعای اینکه روسیه «به احتمال بسیار» مسئول بیماری و شرایط جسمانی وخیم «سرگئی سکریپال» و دخترش به دلیل استفاده از یک ماده شیمیایی سمی است، به مقامات مسکو دو روز مهلت داده بود تا در این باره توضیح دهند.

وی همچنین تهدید کرد که احتمالاً تحریم هائی را نیز علیه مسکو به اجرا در می آورد.

این در حالیست که روسیه ادعاهای فاقد هر گونه سند و مدرک انگلیس در این خصوص را قویاً رد کرده است.

کد مطلب 4252122

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