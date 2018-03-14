مجتبی پوربخش تهیه کننده برنامه نوروز شبکه ورزش شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نوروز فوتبالی در فروردین ۹۶ نیز با تهیه کنندگی پوربخش روی آنتن شبکه ورزش رفته بود که برای دومین سال پیاپی مدیران شبکه تصمیم گرفتند تهیه کنندگی یکی از برنامه های پرمخاطب نوروزی سیما را به پوربخش بسپارند.

نوروز فوتبالی همچون سال های قبل به انتخاب برترین های سال فوتبال ایران اختصاص دارد که فعلا در سکوت خبری و بدون اینکه نامی از کارشناسان، میهمانان و آیتم های برنامه مطرح شود، مراحل پیش تولید برنامه با ضبط آیتم های مانند کلیپ خواننده ها، هیات انتخاب برترین های سال فوتبال، گفتگو با بزرگان فوتبال ایران و... آغاز شده است تا از اولین روز ۹۷ روی آنتن برود.

به مانند سال گذشته انتخاب برترین های فوتبال ایران در پست های مختلف بر عهده این برنامه و کارشناسانش اختصاص دارد که در نهایت با رای مردم برترین ها انتخاب و معرفی خواهند شد. در کنار موضوع اصلی برنامه که انتخاب برترین هاست، آیتم های عیدانه و متفاوتی با اهالی فوتبال و هنرمندان نیز توسط سازندگان برنامه در نظر گرفته شده است.

نوروز فوتبالی از اولین روز سال ۹۷ در سیزده قسمت و هر روز در ۲نوبت (به شکل زننده و بازپخش) روی آنتن شبکه ورزش خواهد رفت و به گفته تهیه کننده برنامه، ساعت پخش و نام مجری متعاقبا در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد.