جمعیت کشور از مرز ٨١ میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: در ایران برای نخستین بار ساعت جمعیتی در سال ١٣٨٨ بر روی سایت مرکز آمار ایران قرار گرفت و از آن زمان به بعد برآوردهای جمعیتی به صورت لحظه ای در اختیار کاربران قرار می‌­گیرد.

ساعت جمعیتی، در هر لحظه، جمعیت ایران را بر اساس براوردهای جمعیتی، نمایش می­‌دهد. بر همین اساس، ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت کشور در روزهای پایانی سال ١٣٩٦ از مرز ٨١ میلیون نفر گذشت.

به منظور محاسبه ساعت جمعیتی طراحی شده در درگاه ملی آمار ابتدا عوامل موثر بر رشد جمعیت شامل باروری، مرگ و میر، مهاجرت برای کل کشور لحاظ می‌­شود.

برای نخستین بار، اولین ساعت جمعیتی بر روی سایت سازمان ملل متحد طراحی شد. این ساعت با توجه به بزرگی رقم جمعیت جهان، تعداد جمعیت برآورد شده را به صورت لحظه­ای نمایش می‌­دهد. بعد از سازمان ملل، کشورهای پر جمعیتی نظیر چین، ایالات متحده آمریکا و هندوستان و سپس کشورهای کم جمعیت‌تر نظیر استرالیا، کانادا و نیوزلند ساعت جمعیتی را بر روی سایت های مرتبط طراحی کرده و براورد جمعیت را به صورت لحظه‌­ای در اختیار کاربران خود قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال گذشته بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن جمعیت ایران ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر اعلام شد که که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دادند.