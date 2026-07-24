جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور مدیریت و کاهش بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال به صورت موقت یکطرفه شده است.
وی افزود: در حال حاضر تردد خودروها در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، حدفاصل میانک تا مجلار، با ترافیک سنگین همراه است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با اشاره به آخرین وضعیت راههای استان تصریح کرد: تردد در سایر محورهای مواصلاتی مازندران به صورت دوطرفه، عادی و روان جریان دارد.
صادقی همچنین درباره شرایط جوی گفت: در حال حاضر هیچگونه مداخله یا پدیده جوی مؤثر در محورهای استان مشاهده نمیشود و رانندگان میتوانند با رعایت قوانین و مقررات رانندگی در مسیرها تردد کنند.
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