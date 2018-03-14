رضا سلیم ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اتاق اصناف استان کرمانشاه با هدف خدمترسانی شایسته به مردم مناطق زلزلهزده و با همکاری ارزشمند سازمان بسیج اصناف سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان، اقدام به تهیه ۲۰۰۰ بسته نوروزی جهت ارسال به مناطق زلزلهزده نموده است.
رئیس اتاق اصناف کرمانشاه با بیان اینکه بستههای نوروزی از صبح فردا پنجشنبه ۲۴ اسفندماه به مناطق زلزلهزده استان ارسال میشود، افزود: این بستههای پک نوروزی شامل پوشاک، مواد غذایی، بهداشتی، البسه و ۱۵ هزار بطری آب معدنی در ابعاد بزرگ میباشد.
سلیم ساسانی به تلاش مستمر اتاق اصناف و بازاریان متعهد و خیرخواه کرمانشاه در تهیه بستههای نوروزی برای زلزلهزدگان اشاره کرد و گفت: از ابتدای وقوع زلزله، در تکاپوی تهیه این بستههای انساندوستانه بودیم و به یاری خداوند، توفیق یافتیم که این بستهها در آستانه نوروز۹۷ آماده شود.
وی با تقدیر ویژه از تلاشگران سازمان بسیج اصناف سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، پرسنل اتاق اصناف، بازرسان اصناف و اتحادیههای صنفی کرمانشاه و پرسنل شرکت نمایشگاه بین المللی برای تهیه محمولههای انساندوستانه گفت: انشاءالله اتاق اصناف کرمانشاه در سال آینده، گامهای موثرتر و ارزشمندتری را در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی به عنوان امر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بردارد.
سلیم ساسانی در پایان گفت: از تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه استاندار محترم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش غیور، بسیج همیشه دلاور، نیروی انتظامی و دیگر نهادها که برای خدمترسانی به زلزلهزدگان تلاش جهادی داشتند به سهم خود از طرف بازار کرمانشاه کمال تشکر را دارم.
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