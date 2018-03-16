نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی «ساخت ایران» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمود شیخ زینالدین رئیس نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در خصوص تغییر زمان برگزاری ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، گفت: با توجه به درخواست مراکز علمی و پژوهشی و تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، ششمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران دیماه ۹۷ برگزار میشود.
معاون نوآوری و تجاریسازی فناوری افزود: نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران هر ساله در اردیبهشتماه برگزار میشد و علت این تغییر، «ارسال درخواست شرکتهای دانش بنیان سازنده این تجهیزات و مواد»، «روشنتر شدن وضعیت و تخصیص بودجه دانشگاهها و مراکز آموزشی در زمان خرید»، «تسریع برای ثبت سفارش خرید و فرآیندهای مالی مرتبط» و همچنین «کمک به سازندگان تجهیزات در واقعی شدن میزان سفارشهای دریافتی از خریداران» است.
رئیس نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران همچنین اعلام کرد: شرایط حضور محصولات و شرکتها، سیاستهای حمایتی نمایشگاه و همچنین زمان و نحوه ثبت در نمایشگاه ششم، متعاقباً در تابستان سال ۹۷ اطلاعرسانی خواهد شد.
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