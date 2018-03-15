طرح امداد نوروزی اورژانس ۱۱۵ قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، طرح امداد نوروزی اورژانس ۱۱۵ قم از ۲۴ اسفند سال ۹۶ آغاز و تا ۱۵ فروردین سال ۹۷ ادامه خواهد داشت که اورژانس قم با ۳۰۰ نفر نیروی عملیاتی، ستادی و مدیریتی به صورت تمام وقت در خدمت زائران و مسافران خواهند بود.

بنابر این گزارش، ۵۷ دستگاه آمبولانس نیز در اجرای این طرح مشارکت دارند که ۴۳ دستگاه در حاشیه امن جاده‌ها مستقر می‌شوند و مابقی نیز به صورت آمبولانس‌های پشتیبان فعال خواهند بود.

علاوه بر این دستگاه آمبولانس‌ها، اتوبوس آمبولانس اورژانس و ۱۰ دستگاه موتورلانس و بالگرد اورژانس ۱۱۵ قم نیز آماده خدمات رسانی است.

شایان ذکر است علاوه بر این، سه ایستگاه سلامت نیز در محورهای قم تهران، قم سلفچگان و قم کاشان ایجاد می شوند که خدمات سرپایی معمولی و درمانگاهی را ارائه خواهند کرد.