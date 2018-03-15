دومین نشست شورای مرکزی خانه مطبوعات کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد سلطانی فر، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست ضمن اعلام حمایت حداکثری از این نهاد صنفی، گفت: در راستای سیاست‌های عمومی دولت تا جایی که قانون به ما اجازه دهد از واگذاری اختیارات دولت به خانه‌های مطبوعات استقبال می‌کنیم.

وی در همین زمینه بر واگذاری امور مختلف صنفی به این تشکل تاکید و حمایت خود را از توسعه فعالیت‌های صندوق قرض الحسنه خانه‌های مطبوعات اعلام کرد.

معاون مطبوعاتی همچنین در پاسخ به خواست اعضای هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات کشور مبنی بر واگذاری اختیارات لازم برای برگزاری دوره‌های تخصصی روزنامه‌نگاری در استانها به خانه‌های مطبوعات، به روز بودن دوره‌ها با توجه به اقتضائات روز را شرط لازم در واسپاری آن عنوان و تصریح کرد: معاونت مطبوعاتی آمادگی کامل دارد امور مربوط به آموزش روزنامه نگاران در استانها را به خانه مطبوعات واگذار کند.

سلطانی فر در خصوص رتبه بندی مطبوعات نیز تصریح کرد: رتبه بندی باید با نظر اصحاب رسانه انجام شود و در صورت درخواست آنها نیز شاخص‌ها بر اساس امکانات رسانه‌ها و همچنین گستره انتشار و توزیع با تاکید بر حمایت از نشریات استانی معین و بررسی می‌شود.

بنا بر این گزارش، مصطفی کواکبیان، رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور نیز با بیان اینکه پس از چند ماه تلاش بی وقفه توانستیم خانه‌های مطبوعات را ثبت رسمی کنیم، افزود: پیش از این نهاد، خانه مطبوعات دارای هویت مستقلی نبود اما اکنون به عنوان نهادی با هویت مستقل در این عرصه فعالیت می‌کند.

«حمایت معاونت مطبوعاتی از صندوق قرض الحسنه خانه‌های مطبوعات کشور، حضور نمایندگانی از شورای مرکزی خانه مطبوعات در کارگروه‌های مختلف معاونت، تقویت ارتباط خانه‌های مطبوعات استان‌ها با ادارات ارشاد، تفویض برخی اختیارات وزارت ارشاد به ویژه در حوزه‌هایی چون آموزش، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها، امور مربوط به مجوزها، برگزاری نشست مشترک اعضاء با معاون مطبوعاتی به صورت منظم» از جمله موضوعات مطرح شده اعضای شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات بود.

خبر دیگر از حوزه مطبوعات اینکه نخستین جلسه کارگروه «کودک و رسانه» با حضور جمعی از فعالان رسانه‌ای حوزه کودک و همراهی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و دبیر هیات نظارت بر مطبوعات برگزار شد.

این جلسه با حضور خانم‌ها «صدیقه حسن زاده»، فعال رسانه‌ای و مدیرکل آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، «الهه کسمایی»، مدرس دانشگاه و تهیه کننده ارشاد تخصصی کودک و نوجوان در تلویزیون، «میناهاشمی»، نویسنده، تهیه کننده و مجری با سابقه برنامه‌های سیما و مهدیار نوید ادهم، مدیرکل فناوری اطلاعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

سلطانی‌فر با اشاره به حساسیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت مطبوعاتی در حوزه کودک و نوجوان، هدف از تشکیل کارگروه «کودک و رسانه» را ارائه دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی در حوزه رسانه‌ای، بررسی صلاحیت متقاضیان رسانه در این حوزه، رصد و بررسی فعالیت رسانه‌های فعال این بخش، ارائه ایده‌های نو در حوزه رسانه‌ای و تقویت زیرساخت‌های حمایتی-نظارتی عنوان کرد.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه کودک، دچار فقر فعالیت پژوهشی و خلاء فعالیت‌های زیربنایی رسانه‌ای جذاب و دارای مخاطب هستیم، تاکید کرد: معتقد به انجام فعالیت زیربنایی موثر در حوزه کودک هستیم که قطعا با تولید محتوای مناسب و به روز در کنار ارائه جذاب در قالبهای متنوع موثرتر خواهد بود.

وی افزود: با توجه به حساسیت ویژه بخش کودک، شکل گیری این کارگروه و یا تجمیع تشکل‌های مردمی برای نقش آفرینی در این حوزه بسیار اهمیت دارد.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «حمایت ویژه از نشریات فعال این حوزه، کمک به توزیع بهتر این نشریات، همکاری با نهادهای مرتبط برای همراهی بیشتر با رسانه‌های فعال این حوزه، بهره برداری از معاونت‌های دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف هم افزایی و تاثیر بیشتراستفاده از ظرفیت‌های دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها باهدف تهیه پژوهش‌های میدانی، انتشار کتب و پایان‌نامه‌های مرتبط کاربردی و برگزاری دوره‌های آموزشی» را از جمله اهداف معاونت مطبوعاتی برای تشکیل این کارگروه دانست.

در ابتدای این جلسه، مدیران حاضر و کارشناسان کارگروه «کودک و رسانه» مطالب و نکات مدنظر خود را ارائه کردند که «استفاده از ظرفیت منطقه‌ای در برنامه ریزی‌ها بویژه کشورهای فارسی زبان همسایه، لزوم هماهنگی میان ارگان‌های تصمیم ساز و اجرایی در حوزه فرهنگ، افزایش مهارت‌های والدین، مهارت آموزی برای کودکان و آینده پژوهی برای ترسیم افق پیش رو، هماهنگی برای مشارکت بانک‌ها و موسسات مالی در حمایت از رسانه‌های حوزه کودک، افزایش سواد رسانه‌ای والدین و کودکان برای استفاده بهتر از فضای مجازی، استفاده از ظرفیت‌های وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما، برگزاری طرح‌های گردشگری در نقاط مختلف با محوریت کودکان و محصولات فرهنگی» از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.