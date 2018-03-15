«فائزه ساداتی» معاون فرماندار همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر پنج شنبه در جمع کارکنان فرمانداری شهرستان همدان گفت: بر اساس چارت جدید سازمانی که از وزارت کشور به استانداری ها ابلاغ شد در برخی از فرمانداری ها معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی به دو معاونت تقسیم شد.

فرماندار شهرستان همدان با بیان اینکه دولت به استفاده از ظرفیت بانوان در سطوح مدیریتی توجه ویژه دارد، افزود: در همین راستا مدیریت ارشد استان نیز انتخاب مدیران میانی از بانوان را مد نظر قرار داده است.

وی با اشاره به توانمندی بانوان در ایفای وظایف و مسئولیت های محوله یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی زمینه فعالیت و حضور موثرتر زنان در جامعه فراهم شد و در پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و دیگر عرصه های پیش رو بخوبی ایفای نقش کردند.

تعالی نظم، جدیت و مسئولیت پذیری را از جمله ویژگیهای برجسته بانوان در سطوح مدیریتی دانست و افزود: هر جا مسئولیتی به بانوان واگذار شده به مراتب کمتر شاهد آسیبهای اداری و کاری بوده ایم.

وی با اشاره به سطح بالای توانمندی کارکنان و کارشناسان فرمانداری مرکز استان عنوان کرد: تخصص و توانایی بسیاری از کارکنان فرمانداری در سطحی است که براحتی می توانند عهده دار مسئولیتهای بالاتری باشند و همه مدیرانی که در این حوزه مسئولیت داشتند به این موضوع اذعان کردند.

فرماندار همدان با بیان اینکه اهمیت و انتظار از فرمانداری مرکز استان نزد مردم و مدیران استان بیشتر است افزود: امیدواریم با انتصاب جدید که برای اولین بار از بانوان در سمت معاون فرماندار مرکز استان منصوب می شود شاهد حضور موثر در مسئولیت جدید باشیم.

وی توجه به کارگروهای تخصصی حوزه برنامه ریزی را از معاونت جدید خواستار شد و تاکید کرد: در حوزه برنامه ریزی باید به اشتغال و اقتصاد مقاومتی در تراز بالاتری ترقی ببخشید.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری همدان نیز حضور دوباره در جمع کارکنان زیر مجموعه وزارت کشور را برای خود افتخاری برشمرد و گفت: حضور و مشارکت بانوان در عرصه های مدیریتی از جمله شاخصهای توسعه است که در سالهای اخیر بخوبی مورد توجه قرار گرفته است.

فائزه ساداتی افزود: با سیاستهای دولت امکان بیشتری برای استفاده از ظرفیت بانوان فراهم شده که امیدواریم بتوانیم ثابت کنیم شایستگی این مسئولیت را داریم.

ساداتی با بیان اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی امیدوارم بتوانیم گامهای موثری برداریم اضافه کرد: در ارزیابی عملکردها نیز که قبلا هم در این حوزه عهده دار مسئولیت بوده ام امیدوارم شاهد درخشش شهرستان همدان در جشنواره شهید رجایی باشیم.