به گزارش خبرگزاری مهر، وریا غفوری در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در جمع خبرنگاران حاضر شد و در خصوص بازی با سیرالئون و شرایط خود صحبت کرد.

وی در خصوص اردوی تیم ملی گفت: امروز اولین روز تمرینی ما در دور جدید است. اردوی کوتاه مدت برای بازی دوستانه با سیرالئون خواهیم داشت و می خواهیم آماده سازی خوبی برای بازی ها داشته باشیم. اگر دقت کرده باشید، حریف ما مراکش از این بازی ها داشته است. این بازی به جوانان کمک می کند تا باتجربه تر شوند و خودشان را نشان دهند. به نظرم بازی خوبی برای تیم ملی است و می توانیم خودمان آماده کنیم.

مدافع ملی پوش استقلال تهران در رابطه با مصدومیتش گفت: خوشبختانه چیز خاصی نبود و با چند جلسه فیزیوتراپی مشکل حل شد.

غفوری ادامه داد: اردوهای قبلی ما بازی های تدارکاتی زیادی نداشتیم. تمرینات ریکاوری انجام دادیم و فضای خوبی آنجا وجود دارد. از نظر کارهای بدنی به بازیکنان کمک می کند تا آماده تر شوند. همچنین تیم های حریف را آنالیز می کنیم.

وی درباره رقابت خود با رامین رضاییان در تیم ملی تصریح کرد: کار خودم را می کنم و وظایفم را انجام می دهم. سعی می کنم در بهترین سطح قرار بگیرم و . بقیه مسائل به آقای کی روش مربوط می شود.

غفوری پیشاپیش سال نو را تبریک گفت و اظهار داشت: سال نو را به ملت ایران تبریک می گویم. امیدوارم سال خوبی برای همه باشد. امیدوارم در نوروز مردم هرجا می روند از نظر غذایی ؤزیم ها را رعایت کنند و سال خوبی را شروع کنند.