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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۵۰

فرمانده انتظامی استان کرمان اعلام کرد:

آمادگی ۲۱۵۵ نیرو در استان کرمان برای پیشگیری از حوادث رانندگی

آمادگی ۲۱۵۵ نیرو در استان کرمان برای پیشگیری از حوادث رانندگی

کرمان - فرمانده انتظامی استان کرمان از آمادگی ۲۱۵۵ نیرو در استان کرمان برای پیشگیری از حوادث رانندگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی‌اسدی‌فر پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز طرح رزمایش نوروزی پلیس اظهارداشت: امیدواریم با تلاش و فعالیت تلاش‌گران حوزه امنیت و سلامت، همراهی مردم ایران به‌ویژه هم‌استانی‌های دیار کریمان و هم‌پوشانی و هم‌افزایی مناسب، ایام خوبی را در تعطیلات نوروز ۹۷ پیش رو داشته باشیم.

وی افزود: به رغم همه اقدامات حفاظتی و امنیتی که در نوروز ۹۶ به کار گرفته شد، متاسفانه در طول ایام تعطیلات نوروز، ۱۸۲ فقره تصادف در جاده‌های استان رخ داد که ۵۰ کشته و ۲۵۸ مجروح بر جای گذاشت.

فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه می‌توان با خویشتن‌داری، صبر و حوصله، از بسیاری از اتفاقات جلوگیری کرد، گفت: متاسفانه در سال ۹۶ در حوزه ترافیک و حوادث رانندگی، وضعیت مطلوبی را شاهد نبودیم و به‌رغم همه تلاش‌های پلیس و همکاری خوب دستگاه‌های مرتبط، تا این لحظه، یک‌هزار و ۱۱۷ نفر در تصادفات جاده‌ای استان جان باختند که این میزان در مقایسه با سال گذشته، ۶۱ درصد افزایش داشته است.

وی، امنیت را یک نیاز همگانی برای جامعه عنوان و تصریح کرد: یک بخش از امنیت، مساله ترافیک است که تلاش پلیس به تنهایی در این حوزه مثمر ثمر نخواهد بود و باید دستگاه‌های متولی نیز به پلیس کمک کنند تا از بروز حوادث رانندگی غیر قابل جبران جلوگیری کنیم.

بنی‌اسدی‌فر تاکید کرد: با همه تلاش‌ها، اگر همکاری مردم وجود نداشته باشد، راه به جایی نخواهیم برد.

وی از فعالیت دو هزار و ۱۵۵ نیروی انسانی در اجرای طرح ترافیک نوروزی خبر داد و گفت: ۵۶۴ دستگاه خودرو از رده‌های هلال‌احمر، اورژانس، راهداری، امداد خودرو و پلیس‌راه در این طرح حضور دارند و خدمت‌رسانی می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه از مردم می‌خواهیم به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند، اظهارداشت: ضعف در اقلام الکترونیکی ثبت تخلفات، فاصله زیاد شهرستان‌های استان با یکدیگر و عدم صبر و تحمل رانندگان، بستر را برای تصادفات مرگبار فراهم کرده است.

وی ادامه داد: امیدواریم با توجه به تجارب کسب شده در حوزه ترافیک، دلسوزی و همراهی دست‌اندرکاران حوزه امنیت و سلامت جامعه و نیز همکاری و مساعدت مردم، شاهد کمترین حوادث رانندگی در تعطیلات نوروز باشیم.

بنی‌اسدی‌فر تصریح کرد: شعار پلیس در نورزو ۹۷، «آرامش بهاری، با نظم و امنیت» است که با هماهنگی، مساعدت و هم‌افزایی تلاش‌گران حوزه امنیت و مردم دیار کریمان محقق خواهد شد.

کد مطلب 4252782

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