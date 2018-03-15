آمادگی ۲۱۵۵ نیرو در استان کرمان برای پیشگیری از حوادث رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنیاسدیفر پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز طرح رزمایش نوروزی پلیس اظهارداشت: امیدواریم با تلاش و فعالیت تلاشگران حوزه امنیت و سلامت، همراهی مردم ایران بهویژه هماستانیهای دیار کریمان و همپوشانی و همافزایی مناسب، ایام خوبی را در تعطیلات نوروز ۹۷ پیش رو داشته باشیم.
وی افزود: به رغم همه اقدامات حفاظتی و امنیتی که در نوروز ۹۶ به کار گرفته شد، متاسفانه در طول ایام تعطیلات نوروز، ۱۸۲ فقره تصادف در جادههای استان رخ داد که ۵۰ کشته و ۲۵۸ مجروح بر جای گذاشت.
فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه میتوان با خویشتنداری، صبر و حوصله، از بسیاری از اتفاقات جلوگیری کرد، گفت: متاسفانه در سال ۹۶ در حوزه ترافیک و حوادث رانندگی، وضعیت مطلوبی را شاهد نبودیم و بهرغم همه تلاشهای پلیس و همکاری خوب دستگاههای مرتبط، تا این لحظه، یکهزار و ۱۱۷ نفر در تصادفات جادهای استان جان باختند که این میزان در مقایسه با سال گذشته، ۶۱ درصد افزایش داشته است.
وی، امنیت را یک نیاز همگانی برای جامعه عنوان و تصریح کرد: یک بخش از امنیت، مساله ترافیک است که تلاش پلیس به تنهایی در این حوزه مثمر ثمر نخواهد بود و باید دستگاههای متولی نیز به پلیس کمک کنند تا از بروز حوادث رانندگی غیر قابل جبران جلوگیری کنیم.
بنیاسدیفر تاکید کرد: با همه تلاشها، اگر همکاری مردم وجود نداشته باشد، راه به جایی نخواهیم برد.
وی از فعالیت دو هزار و ۱۵۵ نیروی انسانی در اجرای طرح ترافیک نوروزی خبر داد و گفت: ۵۶۴ دستگاه خودرو از ردههای هلالاحمر، اورژانس، راهداری، امداد خودرو و پلیسراه در این طرح حضور دارند و خدمترسانی میکنند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه از مردم میخواهیم به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند، اظهارداشت: ضعف در اقلام الکترونیکی ثبت تخلفات، فاصله زیاد شهرستانهای استان با یکدیگر و عدم صبر و تحمل رانندگان، بستر را برای تصادفات مرگبار فراهم کرده است.
وی ادامه داد: امیدواریم با توجه به تجارب کسب شده در حوزه ترافیک، دلسوزی و همراهی دستاندرکاران حوزه امنیت و سلامت جامعه و نیز همکاری و مساعدت مردم، شاهد کمترین حوادث رانندگی در تعطیلات نوروز باشیم.
بنیاسدیفر تصریح کرد: شعار پلیس در نورزو ۹۷، «آرامش بهاری، با نظم و امنیت» است که با هماهنگی، مساعدت و همافزایی تلاشگران حوزه امنیت و مردم دیار کریمان محقق خواهد شد.
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