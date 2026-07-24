حذف سه نماینده ایران/ پاکدامن به جدول ۶۴ نفره رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جهانی شمشیربازی در هنگ کنگ پیگیری می‌شود و امروز (جمعه) هر چهار سابریست ایران روی پیست رفتند.

علی پاکدامن، محمد فتوحی ، نیما زاهدی و طاها کارگرپور از جدول مقدماتی صعود کردند و به مرحله حذفی راه یافتند.

پاکدامن به علت کسب ۵ پیروزی متوالی در جدول پول و ثبت تفاضل مثبت ۱۶ به طور مستقیم به جمع ۶۴ نفر برتر راه یافت.

اما محمد فتوحی در دور حذفی مقابل عادل الموطیری از عربستان شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

طاها کارگرپور ۱۵ بر ۱۳ از سد استاتسنکو از اوکراین گذشت اما در مرحله بعد مقابل سابریست روسیه‌ای شکست خورد.

نیما زاهدی ۱۵ بر ۱۰ مقابل لی چون از هنگ کنگ به برتری دست یافت. وی در مرحله بعد در یک بازی نزدیک با حساب ۱۵ بر ۱۳ مقابل عبدالکریموف از ازبکستان شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به این ترتیب علی پاکدامن تنها سابریست ایران در ادامه مسابقات است که روز یکشنبه در جدول ۶۴ نفر روی پیست خواهد رفت.