پیشتازی دختران در کنکور۹۷ / بیشترین داوطلب در گروه تجربی

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کنکور سراسری ۹۷ به منظور پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین در کدرشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

وی افزود: مرحله اول ثبت نام در کنکور ۹۷ از اول تا شانزدهم بهمن ۹۶ برگزار شد و تعداد ۹۵۱ هزار و ۸۵ نفر در این مرحله ثبت نام کردند.

توکلی اظهار داشت: بر اساس برنامه زمانی تعیین شده مرحله دوم ثبت نام کنکور ۹۷ در روزهای ۱۳ تا ۱۶ اسفندماه ۹۶ انجام شد و در این مرحله نیز تعداد ۶۰ هزار و ۲۹۹ نفر ثبت نام کردند.

وی تاکید کرد: با توجه به تعداد ثبت نام کننده در مرحله اول (۹۵۱ هزار و ۸۵ نفر) و مرحله دوم (۶۰ هزار و ۲۹۹ نفر) در مجموع تعداد یک میلیون و ۱۱ هزار و ۳۸۴ نفر در کنکور ۹۷ ثبت نام کرده اند که این تعداد نسبت به آمار ثبت نام در آزمون سراسری سال ۹۶ تعداد ۲۷ هزار و ۲۵ نفر بیشتر است.

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آمار تفکیکی شرکت کنندگان در گروه های آزمایشی پنجگانه کنکور ۹۷ گفت: از تعداد یک میلیون و ۱۱ هزار و ۳۸۴ نفر ثبت نام کننده، تعداد ۵۹۹ هزار و ۱۲۱ نفر معادل ۵۹.۲۴ درصد زن و تعداد ۴۱۲ هزار و ۲۶۳ نفر معادل ۴۰.۷۶ درصد مرد هستند.

وی اضافه کرد: همچنین تعداد ۱۴۴ هزار و ۴۳۷ نفر در گروه ریاضی و فنی، تعداد ۶۴۲ هزار و ۲۲۸ نفر در گروه علوم تجربی، تعداد ۲۰۴ هزار و ۹۳۶ نفر در گروه علوم انسانی، تعداد ۱۲ هزار و ۲۴۹ نفر در گروه هنر و تعداد ۷ هزار و ۵۳۴ نفر در گروه زبان های خارجی ثبت نام کرده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه داوطلبان گروه های علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و زبان های خارجی می توانستند در آزمون گروه هنر نیز شرکت کنند، در مجموع تعداد ۶۶ هزار و ۵۶۶ نفر از گروه های دیگر در گروه هنر ثبت نام کردند.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه داوطلبان گروه های علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر می توانستند در آزمون گروه زبان های خارجی نیز شرکت کنند، در مجموع تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۹۷ نفر از گروه های دیگر در گروه زبان های خارجی شرکت کردند.

جزئیات تعداد داوطلبان و میزان کارت صادر شده کنکور ۹۷

گروه آزمایشی تعداد داوطلبان تعداد کارت صادر شده علوم ریاضی و فنی ۱۴۴ هزار و ۴۳۷ نفر ۱۴۴ هزار و ۴۳۷ کارت علوم تجربی ۶۴۲ هزار و ۲۲۸ نفر ۶۴۲ هزار و ۲۲۸ کارت علوم انسانی ۲۰۴ هزار و ۹۳۶ نفر ۲۰۴ هزار و ۹۳۶ کارت هنر ۱۲ هزار و ۲۴۹ نفر (داوطلب واقعی) ۶۶ هزار و ۵۶۶ نفر (علاقمندان گروه های دیگر) ۷۸ هزار و ۸۱۵ کارت زبان های خارجی ۷ هزار و ۵۳۴ نفر (داوطلب واقعی) ۱۳۷ هزار و ۹۹۷ نفر (علاقمندان گروه های دیگر) ۱۴۵ هزار و ۵۳۱ کارت مجموع یک میلیون و ۱۱ هزار و ۳۸۴ نفر یک میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۴۷ کارت آزمون

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: بنابراین در مجموع شرکت کنندگان در گروه های غیر از گروه های آزمایشی اصلی داوطلب، تعداد ۲۰۴ هزار و ۵۶۳ نفر در این بخش شرکت کرده اند و با توجه به آمار شرکت کنندگان در سایر گروه های آزمایشی، برای تعداد یک میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۴۷ داوطلب کنکور ۹۷ کارت صادر شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه آزمون هر یک از گروه های آزمایشی جداگانه برگزار می شود و داوطلبان باید برای ورود به جلسه آزمون کارت هر آزمون را به طور جداگانه دریافت کنند. داوطلبان باید علاوه بر کارت گروه آزمایشی اصلی خود، کارت گروه های دو و یا سه خود را نیز به صورت جداگانه دریافت کنند.

توکلی با اشاره به آمار صدور کارت شرکت در کنکور ۹۷ به تفکیک گروه های آزمایشی پنجگانه گفت: تعداد ۱۴۴ هزار و ۴۳۷ کارت برای داوطلبان گروه ریاضی و فنی، تعداد ۶۴۲ هزار و ۲۲۸ کارت برای داوطلبان گروه علوم تجربی، تعداد ۲۰۴ هزار و ۹۳۶ کارت برای داوطلبان گروه علوم انسانی، تعداد ۷۸ هزار و ۸۱۵ کارت برای داوطلبان واقعی و علاقمندان گروه هنر و تعداد ۱۴۵ هزار و ۵۳۱ کارت برای داوطلبان واقعی و علاقمندان گروه زبان های خارجی صادر شده است.

وی یادآور شد: آزمون سراسری سال ۹۷ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیرماه ۹۷ برگزار می شود. کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه ۴ تیر بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند تا چهارشنبه ۶ تیر ۹۷ نسبت به پرینت کارت خود اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: آزمون سراسری سال ۹۷ در یک مرحله و یک جلسه به سئوالات آزمون عمومی و اختصاصی پاسخ می دهند و سئوالات آزمون از کتب اعلام شده دبیرستان و نظام جدید سالی واحدی که به عنوان منابع اعلام شده، طراحی شده است.

توکلی تاکید کرد: نتیجه اولیه آزمون سراسری سال ۹۷ به صورت کارنامه تنظیم شده و در دهه دوم مرداد ۹۷ منتشر می شود.