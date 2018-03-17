حضور «متهمین دایره بیستم» از ایران در رویداد ایتالیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، هشتمین دوره جشنواره «اینک خاورمیانه» Middle East Now طی روزهای ۲۱ تا ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ در شهر فلورانس ایتالیا برگزار می‌شود و «متهمین دایره بیستم» ساخته حسام اسلامی در این رویداد روی پرده می رود.

این جشنواره فیلم‌های مستند جدید از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به نمایش می‌گذارد.

«متهمین دایره بیستم» برای اولین بار در دهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» به نمایش درآمد و نامزد دریافت تندیس فیروزه‌ای بهترین فیلم و کارگردانی شد. سپس سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر و جایزه بهترین کارگردانی مستند جشنواره «شهر» را کسب کرد. در شهریورماه امسال نیز سه شیر سنگی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین تدوین نهمین جشن مستقل سینمای مستند را به دست آورد. این فیلم منتخب جشنواره «هات‌داکس» کانادا و جایزه «آسیا- پاسیفیک» استرالیا هم بوده است.

مستند «متهمین دایره بیستم» سرگذشت یک گروه نوجوان بزهکار در گذر پنج سال از زندگی آنان را روایت می‌کند...